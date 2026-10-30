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台股遭到血洗 李鎮宇：止穩訊號可看四個指標

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
台股遭到血洗，法人認為，止穩訊號可看四個指標。聯合報系資料照
台股遭到血洗，法人認為，止穩訊號可看四個指標。聯合報系資料照

台股今（30）日慘遭血洗，對此，台新投顧副董事長李鎮宇分析，台股雖然失守季線，但基本面並未轉空面，未來可留意的四大止穩訊號，包括費城半導體指數能否站回年線、聯發科法說會後能否給出超預期的指引、近日弱勢的台達電、聯電是否翻紅、以及融資浮額是否大幅減輕。

10月以來，國際科技股明顯修正，李鎮宇認為，相較於費城半導體和鄰近的南韓股市，台股相對抗跌，但位階高也成為外資重要提款機，外資10月大賣台股9千億元，今日季線失守，短線有內資多殺多的籌碼沉澱壓力。

目前正處超級財報周，加上美國期中選舉下周登場，市場正籠罩在「人工智慧（AI）太燒錢、變現太慢、民主黨大勝」的擔憂中。重量級科技股走弱亦影響近兩日台股表現，李鎮宇認為基本面並未轉空，主要在於Meta、Alphabet、Amazon資本支出未縮手，微軟雖略微下修資本支出，但更像是供應鏈瓶頸、而非需求減弱，至於新興雲端業者財務韌性較差，未來資本可能更向大廠集中。

他也從出口數字來分析，台灣9月出口金額872億美元，年增60.8%，連續35個月年成長。前九月出口金額6616億美元，年增46.2%。財政部預估，10月出口金額852-877億美元，年增超過四成，2026年出口有望超過9千億美元。由出口持續強勁可推知，上市櫃公司第四季營運有望繳出優異的成績。

台積電營運展望亦指引出類似方向，第三季法說預估第四季營收季增11-15%，並將全年美元營收成長幅度上修至 44%，台系AI供應鏈營運成長可期。

對於美國期中選舉的影響，李鎮宇分析，過去經驗顯示，分裂國會對股債兩類資產皆屬有利，待美國期中選舉結束後，目前保守的市場氛圍有望逐漸改善。

台新投顧的報告也指出，Poly Market資料顯示，民主黨取得眾議院多數黨席次機率超過九成，亦即川普政府失去參眾兩院完全執政的機率極高。然而，關稅、制裁、AI監管與外交政策等直接牽動股市的議題，皆可由總統行政權決定，不受國會改選左右，國會結構改變對股市的影響有限。

李鎮宇認為，在分裂國會的情境下，法案皆需要進行協商，需交換條件才能通過所屬政黨主張的經濟及產業政策。此外，新增赤字型立法在分裂國會下不易通過，對控制財政赤字亦有幫助，利率上行速度將趨緩，這些對於股市都會有幫助。

台股 李鎮宇

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