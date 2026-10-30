台股暴跌1,156.5點 金管會揭露最新市況與基本面

台股30日走勢震盪劇烈，終場大跌1,156.50點，引發投資人關注金管會是否將進一步祭出救市措施。金管會表示，正持續密切關注近期股市波動，並已責成證交所與櫃買中心緊盯國際金融市場變化；同時提出統計數據顯示，目前上市櫃公司累計營收年增近四成、信用交易整戶擔保維持率仍在180%以上，整體基本面穩健。

針對當日盤勢與國際市場對比，金管會指出，台股收盤指數為45,211.83點，下跌1,156.50點，跌幅2.49%，成交量約8,777.30億元，觀察同時段亞洲主要股市表現，台股跌幅尚介於亞股波動區間之內。同時間亞股表現中，南韓股市下跌4.04%表現最為弱勢，日本股市下跌2.34%，上海綜合指數小跌0.33%，新加坡股市下跌0.39%，香港股市則逆勢上漲1.78%。

市場高度關注上市櫃企業基本面是否出現轉變，根據金管會統計，截至今年9月底，台股本益比約為26.68倍，現金殖利率為1.54%，若加計股票股利則達1.58%。企業獲利動能方面，上市櫃公司截至今年9月底累計營收達約49.89兆元，較去年同期大幅成長38.21%。

在籌碼面與信用交易指標部分，截至10月29日為止，信用交易之整戶擔保維持率為180.21%，距離追繳防線仍保有緩衝空間；借券賣出占市場成交值比率則為4.31%。

面對市場短線震盪，金管會表示，已督導證交所及櫃買中心建置「台股儀表板」揭露授信業務情況及上市櫃公司營收等各項關鍵數據。金管會建議投資人，面對盤勢劇烈波動時，宜多加利用該儀表板各項透明資訊，回歸基本面理性判斷市場變化。