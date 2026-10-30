快訊

進一步救市？台股暴跌1156.5點一片慘綠 金管會說話了

立院三讀毒駕累犯最重可判死 家屬質疑：第一個被撞死的就不是人？

不如住飯店！他見宜蘭露營「2人1帳1.68萬元」嚇壞 網嘆：有錢才國旅

聽新聞
0:00 / 0:00

台股下殺逾千點 國泰金總座李長庚：AI不會死掉

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
國泰金控總經理李長庚。記者黃于庭／攝影
國泰金控總經理李長庚。記者黃于庭／攝影

受到美國科技巨頭企業財報不如市場預期，以及AI資本支出龐大等隱憂影響，台股30日震盪下挫逾千點，引發外界質疑AI的前景。對此，國泰金控（2882）總經理李長庚表示，新科技的落地不會一次到位，而是在震盪中往前走，且當「一個科技大家都在用、很好用、還想繼續用，這個科技當然不會死掉」，也看好台灣AI供應鏈相關產業還有榮景。

李長庚表示，國際貨幣基金（IMF）上修台灣今年經濟成長預測至10.7%，全球排名第二，僅次於產油國的南美洲國家蓋亞那，這樣的表現相當不容易。對於近期市場擔憂AI資本支出過高的疑慮，引發股市震盪，但他認為，AI是新興科技，發展過程難免會有所起伏，關鍵在於各行各業都在使用AI，「大家都覺得AI不會死掉，因為大家都在用，而且覺得很好用，當一個科技是大家都在用、覺得很好用，還想繼續用，這個科技當然不會死掉」。

李長庚指出，AI發展有助於提升生產力，市場也有不少專家認為，生產力提升將有助於緩解通膨壓力。雖然目前AI產業的商業模式仍在發展，部分業者的營運及融資模式也面臨市場檢視，但不應以個別企業或專案的問題，直接看待整體AI產業前景。

以近期受到市場關注的AI雲端運算業者CoreWeave為例，李長庚表示，業者透過取得稀缺的晶片，再與大型業者如輝達（NVIDIA）簽訂算力供應合約，並以晶片及合約作為融資條件向金融機構取得資金，藉此取得資金興建算力設施。這類商業模式能否持續，仍須視業者是否能如期提供算力、維持現金流，以及履行合約而定；若無法提供服務，可能面臨合約遭終止，卻仍須負擔設備及融資成本等風險。

不過，李長庚認為，目前市場算力仍然不足，即使個別業者經營出現問題，其相關資產及設施仍可能有其他業者承接。以Google為例，AI逐漸進入搜尋引擎業務，若Google不持續投入資本支出、維持技術領先，未來核心業務可能受到衝擊，因此大型科技業者還是有持續投資AI的必要。

李長庚表示，新興科技在發展過程中，股市因此出現震盪是必然的現象，但目前AI仍持續被廣泛使用，算力需求也尚未獲得充分滿足，只要相關業者持續投入資本支出，台灣硬體供應鏈就仍有發展機會。他認為，從更長遠的角度來看，台灣在這波AI發展過程中，仍有機會創造相當大的產值。

國泰金 台股

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

美股反彈費半大漲2.82%！AI巨頭財報登場 009800聚焦科技股投資機會

台股跌完準備大反攻！陳龍揭科技巨頭負現金流真相 揭3大看多理由

Google一口氣搶3590MW核電！AI缺電商機爆發 009831布局40％電力股

Anthropic IPO估值上看2兆美元！009819聚焦AI數據中心、電力商機

相關新聞

台股暴跌1,156.5點 金管會揭露最新市況與基本面

台股30日走勢震盪劇烈，終場大跌1,156.50點，引發投資人關注金管會是否將進一步祭出救市措施。金管會表示，正持續密切關注近期股市波動，並已責成證交所與櫃買中心緊盯國際金融市場變化；同時提出統計數據顯示，目前上市櫃公司累計營收年增近四成、信用交易整戶擔保維持率仍在180%以上，整體基本面穩健。

台股下殺逾千點 國泰金總座李長庚：AI不會死掉

受到美國科技巨頭企業財報不如市場預期，以及AI資本支出龐大等隱憂影響，台股30日震盪下挫逾千點，引發外界質疑AI的前景。對此，國泰金控（2882）總經理李長庚表示，新科技的落地不會一次到位，而是在震盪中往前走，且當「一個科技大家都在用、很好用、還想繼續用，這個科技當然不會死掉」，也看好台灣AI供應鏈相關產業還有榮景。

台股大跌千點破半年線！ 三大法人單日提款1,398億元、10月賣超近1.2兆

台股10月以重挫收尾，三大法人30日聯手賣超1,398.44億元，累計本周賣超1,875.06億元，10月以來更大舉提款1兆1,983.24億元，逼近1.2兆元。美股科技股重挫引爆賣壓，台股30日盤中一度狂瀉1,642點，終場仍大跌1,156點，收在45,211.83點，不僅月線由紅翻黑，也跌破半年線。

台股連續重挫 今4萬5211點收盤 失守半年線

美國科技巨頭財報不如預期，AI發展疑慮再起，股價紛紛暴跌，台股受此拖累，盤中一度重挫逾1600點，最低下探4萬4726點，以4萬5211點收盤，失守半年線，大跌1158點，跌幅2.49％，成交量8777億元。

台股大跌逾千點 收45,211.83點

台股今（30）日開盤再度遭遇沉重賣壓，加權指數以46,139.79點開出， 隨後跌勢迅速擴大。盤中接連失守4萬6點與4萬5點兩大整數關卡，重挫超過1600點，寫下盤中第十一大跌點紀錄，最終收盤下跌 1,156.50點，以 45,211.83點作收。

股匯遭重擊！台股收跌1,156點創波段低點 台積電收低45元

台股今（30）日收盤挫低1,156.5點、跌幅2.49%，終場以45,211.83點作收，成交量8,777億元；台積電（2330）收盤價2,370元，下跌45元，跌幅1.86%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。