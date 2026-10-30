台股下殺逾千點 國泰金總座李長庚：AI不會死掉

受到美國科技巨頭企業財報不如市場預期，以及AI資本支出龐大等隱憂影響，台股30日震盪下挫逾千點，引發外界質疑AI的前景。對此，國泰金控（2882）總經理李長庚表示，新科技的落地不會一次到位，而是在震盪中往前走，且當「一個科技大家都在用、很好用、還想繼續用，這個科技當然不會死掉」，也看好台灣AI供應鏈相關產業還有榮景。

李長庚表示，國際貨幣基金（IMF）上修台灣今年經濟成長預測至10.7%，全球排名第二，僅次於產油國的南美洲國家蓋亞那，這樣的表現相當不容易。對於近期市場擔憂AI資本支出過高的疑慮，引發股市震盪，但他認為，AI是新興科技，發展過程難免會有所起伏，關鍵在於各行各業都在使用AI，「大家都覺得AI不會死掉，因為大家都在用，而且覺得很好用，當一個科技是大家都在用、覺得很好用，還想繼續用，這個科技當然不會死掉」。

李長庚指出，AI發展有助於提升生產力，市場也有不少專家認為，生產力提升將有助於緩解通膨壓力。雖然目前AI產業的商業模式仍在發展，部分業者的營運及融資模式也面臨市場檢視，但不應以個別企業或專案的問題，直接看待整體AI產業前景。

以近期受到市場關注的AI雲端運算業者CoreWeave為例，李長庚表示，業者透過取得稀缺的晶片，再與大型業者如輝達（NVIDIA）簽訂算力供應合約，並以晶片及合約作為融資條件向金融機構取得資金，藉此取得資金興建算力設施。這類商業模式能否持續，仍須視業者是否能如期提供算力、維持現金流，以及履行合約而定；若無法提供服務，可能面臨合約遭終止，卻仍須負擔設備及融資成本等風險。

不過，李長庚認為，目前市場算力仍然不足，即使個別業者經營出現問題，其相關資產及設施仍可能有其他業者承接。以Google為例，AI逐漸進入搜尋引擎業務，若Google不持續投入資本支出、維持技術領先，未來核心業務可能受到衝擊，因此大型科技業者還是有持續投資AI的必要。

李長庚表示，新興科技在發展過程中，股市因此出現震盪是必然的現象，但目前AI仍持續被廣泛使用，算力需求也尚未獲得充分滿足，只要相關業者持續投入資本支出，台灣硬體供應鏈就仍有發展機會。他認為，從更長遠的角度來看，台灣在這波AI發展過程中，仍有機會創造相當大的產值。