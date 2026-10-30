快訊

收盤前半小時下重手！台幣匯率曲線陡上陡下 央行力挽狂瀾守住32.5關卡

與黃仁勳關係密切！陸籍女高管疑是北京間諜 美媒起底驚人履歷

聽新聞
0:00 / 0:00

台股高點回檔近1成 法人：籌碼沉澱有利中長期行情續航

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

儘管美國聯準會（Fed）決議維持利率不變，但受到美國科技巨頭最新財報及財測表現不如市場預期影響，市場對AI相關資本支出與未來成長動能的疑慮升溫，衝擊全球科技股表現。台股加權指數30日重挫1,156.50點，跌幅2.49%，失守46,000點整數關卡；電子類股指數同步下跌2.9%，櫃買指數跌幅更超過4.4%。自今年10月6日創下49,822點歷史高點以來，加權指數修正幅度已達9.25%。

00413A 主動玉山關鍵科技經理人郭明玉表示，目前台股呈現「基本面穩健、籌碼面分歧」的格局。短期受到外資操作及融資變化影響，市場籌碼面波動加劇，但企業獲利成長趨勢與科技產業長期發展動能並未改變，整體而言，台股中長期展望仍維持審慎樂觀。

郭明玉指出，在地緣政治風險升溫、美國期中選舉以及貨幣政策走向等多重不確定因素干擾下，預期短期大盤仍將維持高檔震盪格局，後續需持續關注外資資金流向及融資餘額變化對市場波動的影響。

郭明玉表示，從籌碼面觀察，外資近期調節幅度雖大，但目前持有台股比重仍約維持在47%左右，研判短線賣超及資金匯出屬於獲利了結的正常現象。另一方面，內資及散戶資金仍為市場重要支撐力量，短期修正反而有助於融資籌碼沉澱，為後續行情累積更健康的上漲基礎。

展望後市，郭明玉強調，市場雖因短期消息面衝擊出現波動，但企業獲利預估仍持續上修。高盛預估台股企業2027年每股盈餘（EPS）成長幅度可望達30%，顯示科技及半導體產業仍將是帶動台灣經濟與資本市場成長的核心引擎。現階段科技產業基本面未見明顯改變，優質企業在股價拉回後仍具買盤承接力道，因此主動選股的重要性更為凸顯。投資人可待融資餘額進一步沉澱、資金重新回流後，分批布局具長期競爭優勢與成長潛力的優質企業。

在產業配置方面，仍持續看好光通訊、先進製程等AI核心受惠族群。近期股價隨市場情緒回檔修正，反而提供中長期投資人更具吸引力的布局機會。隨著11月中下旬第3季財報陸續公布完畢，市場焦點可望逐步轉向2027年企業獲利成長動能與產業發展趨勢，資金也將提前展開明年度的投資布局。

看好的產業方向包括晶圓代工、封裝測試與介面技術、記憶體、半導體設備與耗材、特用化學、光通訊、ASIC/IP矽智財、AI伺服器，及電子零組件領域中的電源管理、散熱模組、CCL／PCB與MLCC等族群；非電子產業則看好機械零組件、重電設備及金融保險等具備長期成長潛力的產業機會。

籌碼 台股 法人

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台股科技基金 逢低買

外資狂砍台股3025億！歷史數據揭120天後平均漲幅 00935追蹤指數達40.36％

美股反彈費半大漲2.82%！AI巨頭財報登場 009800聚焦科技股投資機會

外資賣超亞股…台股失血 上周遭提款近76億美元

相關新聞

股匯遭重擊！台股收跌1,156點創波段低點 台積電收低45元

台股今（30）日收盤挫低1,156.5點、跌幅2.49%，終場以45,211.83點作收，成交量8,777億元；台積電（2330）收盤價2,370元，下跌45元，跌幅1.86%。

台股殺到血流成河！分析師：下周若無法迅速站回季線、整理時間恐加長

台股30日開低走低，一度下探至44,726.26點，暴跌1,642.07點，盤面上一片慘綠，殺的血流成河，投資人關心到底台股發生什麼事？該怎麼因應？證券分析師表示，主要是四大利空衝擊造成大盤重挫，由於是「大破季線」，「下周要迅速站回季線之上，否則整理時間恐加長」，現階段仍是保守觀望，靜待籌碼沉澱。

台股45K 保衛戰！46千金幾乎全倒、9檔觸跌停 創意領軍3檔逆勢翻紅

美股科技股重挫引爆台股賣壓，台股30日盤中一度狂瀉1,642點，摜破4萬5,000點及半年線，盤中跌點則收斂至1100點上下。46千金幾乎全軍覆沒，台達電（2308）、雙鴻（3324）等9檔更一度下殺跌停。不過，創意（3443）盤中卻逆勢突圍，並帶動健策（3653）、奇鋐（3017）、精測（6510）隨之翻紅，成為高價股重災區中的亮點。

台股大跌千點破半年線！ 三大法人單日提款1,398億元、10月賣超近1.2兆

台股10月以重挫收尾，三大法人30日聯手賣超1,398.44億元，累計本周賣超1,875.06億元，10月以來更大舉提款1兆1,983.24億元，逼近1.2兆元。美股科技股重挫引爆賣壓，台股30日盤中一度狂瀉1,642點，終場仍大跌1,156點，收在45,211.83點，不僅月線由紅翻黑，也跌破半年線。

台股高點回檔近1成 法人：籌碼沉澱有利中長期行情續航

儘管美國聯準會（Fed）決議維持利率不變，但受到美國科技巨頭最新財報及財測表現不如市場預期影響，市場對AI相關資本支出與未來成長動能的疑慮升溫，衝擊全球科技股表現。台股加權指數30日重挫1,156.50點，跌幅2.49%，失守46,000點整數關卡；電子類股指數同步下跌2.9%，櫃買指數跌幅更超過4.4%。自今年10月6日創下49,822點歷史高點以來，加權指數修正幅度已達9.25%。

台股連續重挫 今4萬5211點收盤 失守半年線

美國科技巨頭財報不如預期，AI發展疑慮再起，股價紛紛暴跌，台股受此拖累，盤中一度重挫逾1600點，最低下探4萬4726點，以4萬5211點收盤，失守半年線，大跌1158點，跌幅2.49％，成交量8777億元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。