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證交所發布第二屆ESG評鑑指標 新增「員工績效評核」指標

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導

臺灣證券交易所發布「116 年度（第二屆）ESG 評鑑指標」，涵蓋「環境面（E）」、「社會面（S）」及「治理面（G）」三大構面，共計72項指標，適用期間為116年1月1日至12月31日，並預計於117年4月底前公布116年度之評鑑結果。

證交所表示，第二屆ESG評鑑修正係參考國際重要公司治理及永續發展趨勢，暨法規及各界回饋意見，總計新增指標1項、修正指標11項、刪除指標4項、構面調整1項及指標題型調整5項，以持續引導企業對於各項公司治理機制及永續發展之重視，本屆指標增修重點包含：

為深化企業對人力資本與多元平權之重視，本屆新增「員工績效評核」指標，並將「揭露性別薪資差異情形」及「提供友善婚育相關津貼且優於勞動法令規定之友善婚育相關假別」列為各該指標之進階加分要件；此外，配合主管機關發布之「上市上櫃公司適用 IFRS 永續準則之調整及過渡措施」，鼓勵小型公司自願就「溫室氣體（範疇一、二）排放量取得第三方確信」及「接軌永續準則」，若符合要件者皆另予額外加一分。

另配合國家政策，引導公司將資源由「文化發展」延伸挹注至「運動發展」及「社會教育」，並鼓勵透過支持「地方創生團隊」，促進社區發展。此外，為強化獨立董事與投資人間之對話，增列「獨立董事參與投資人議合管道及情形」為進階加分要件。本屆為持續降低單一法人對董事會之控制力，並將單一法人及其子公司占董事會席次門檻由「未達三分之一」修正為「未達四分之一」，另配合實務發展，將發行永續發展票券納入指標。

證交所強調，隨著我國由「公司治理評鑑」穩健轉型至「ESG評鑑」，評鑑指標與時俱進，不僅在治理面持續優化董事會組成結構，更在環境與社會面積極引導企業落實低碳轉型及深化多元包容價值。本屆指標納入小型公司溫室氣體確信與接軌永續準則等自願採行之額外加分項目，並關注人力資本管理、友善婚育措施及社區發展支持，期能引導企業將永續發展融入營運實務，促進資本市場與國際趨勢接軌，穩健提升整體市場競爭力。

第二屆ESG評鑑指標內容已置於公司治理中心／ESG評鑑專區（https://cgc.twse.com.tw/esgEvaluation/listCh）提供查閱下載。

證交所

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