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台股大跌千點破半年線！ 三大法人單日提款1,398億元、10月賣超近1.2兆

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股10月以重挫收尾，三大法人30日聯手賣超1,398.44億元。聯合報系資料照
台股10月以重挫收尾，三大法人30日聯手賣超1,398.44億元。聯合報系資料照

台股10月以重挫收尾，三大法人30日聯手賣超1,398.44億元，累計本周賣超1,875.06億元，10月以來更大舉提款1兆1,983.24億元，逼近1.2兆元。美股科技股重挫引爆賣壓，台股30日盤中一度狂瀉1,642點，終場仍大跌1,156點，收在45,211.83點，不僅月線由紅翻黑，也跌破半年線。

美股科技股重挫引爆台股賣壓，台股30日開低走低，權王台積電（2330）開盤即失守半年線，集中市場指數盤中一度重挫1,642.07點，下探44,726.26點，不僅跌破4.5萬點關卡，也摜破半年線。盤面46檔千金股全數收黑，台達電（2308）、華新科（2492）、友達（2409）、致茂（2360）、GIS-KY（6456）、台勝科（3532）等電子股更遭賣壓重擊跌停，僅航運、資安等少數族群力抗空方。

台股終場下跌1,156.5點，收在45,211.83點，驚險守住4.5萬點關卡，但已跌破半年線，成交值放大至8,777億元。

累計本周集中市場指數下跌829.60點，跌幅1.8%，周線連3黑；10月以來累計下跌2,728.3點，跌幅5.69%，月線由紅翻黑，反映台股10月下旬賣壓持續加重。

統計三大法人30日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超1,124.67億元，投信逆勢買超239.93億元，自營商合計賣超513.7億元，其中自行買賣賣超38.40億元、避險操作賣超475.3億元，三大法人合計賣超1,398.44億元。

權值股成為台股重挫的主要壓力，五大權值股全數收黑，合計拖累大盤約551點。其中，台積電收2,370元、下跌45元，跌幅1.86%，成交值達701.81億元，股價失守半年線，單檔拖累大盤約353點；台達電收1,335元跌停，成交值244.93億元，拖累約105點；聯發科（2454）收3,915元、下跌3.21%，成交值439.5億元，拖累約62點。鴻海（2317）收245.5元、下跌1.01%，日月光投控（3711）收668元、下跌2.2%，分別拖累大盤約11點及20點。此外，聯電（2303）也延續跌勢，下跌3.46%，收111.5元。

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