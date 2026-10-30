台股連續重挫 今4萬5211點收盤 失守半年線

台股30日開低走低，一度下探至44,726.26點，暴跌1,642.07點，盤面上一片慘綠，到底在現階段是買點來了嗎？那些族群可以布局？還是先行觀望？法人坦言，台股出現帶量長黑K跌破半年線的走勢，短線投資人信心潰散，賣壓沉重，建議投資人短線先採取觀望不躁進的操作心態，靜待短線底部出現。

2026-10-30 13:10