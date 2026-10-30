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台股連續重挫 今4萬5211點收盤 失守半年線

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
台股已連續2天重挫。聯合報系資料照
台股已連續2天重挫。聯合報系資料照

美國科技巨頭財報不如預期，AI發展疑慮再起，股價紛紛暴跌，台股受此拖累，盤中一度重挫逾1600點，最低下探4萬4726點，以4萬5211點收盤，失守半年線，大跌1158點，跌幅2.49％，成交量8777億元。

美股雖然都收黑，但台、日、韓股跌勢更重，台股收盤下跌2.49％，同時間日股跌幅2.32％，南韓股市重挫3.99％。

富邦投顧董事長陳奕光表示，台股最低跌破4500點，下周有機會止跌並整理，台積電股價下跌45元，以2370元收盤，跌幅1.86％，外資賣超台積電提現，台股短期受外資買賣超操作牽動，不代表外資看壞台灣，賣超台股主要是因為資金需回流美國，台灣外銷基本面還是不錯。

陳奕光認為，美國選舉下周登場，市場可能正在提前反映相關風險，選舉結束後，不確定性可望告一段落。

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