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台新證券攜手櫃買中心赴星引資 股王信驊等七家上櫃企業共同參與

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台新證券與櫃買中心赴星引資，邀請七家上櫃公司參與。櫃買中心總經理陳麗卿(前排左四)、集保結算所副總經理黃蓁蓁(前排左三)、台新證券總經理陳立國(前排右四)、台新證券資本市場事業處執行業務副總經理葉盛弘(後排右二)、台新證券國際暨機構事業處資深業務副總經理王志剛(後排左一)。台新證券／提供
台新證券與櫃買中心赴星引資，邀請七家上櫃公司參與。櫃買中心總經理陳麗卿(前排左四)、集保結算所副總經理黃蓁蓁(前排左三)、台新證券總經理陳立國(前排右四)、台新證券資本市場事業處執行業務副總經理葉盛弘(後排右二)、台新證券國際暨機構事業處資深業務副總經理王志剛(後排左一)。台新證券／提供

為深化台灣資本市場與國際資金鏈結，台新證券攜手櫃買中心（Taipei Exchange）10月29日在新加坡盛大舉辦「TPEx & Taishin Taiwan Corporate Day」，率領七家優質上櫃企業赴星，與新加坡主權基金、專業投資機構、大型資產管理公司及保險機構等近20家國際法人交流。透過一對一閉門座談及小型團體會議，協助台灣企業接軌國際資金，提升台灣資本市場國際能見度。

台新證券總經理陳立國表示，全球AI產業加速發展、科技供應鏈持續重組，台灣憑藉完整的半導體及ICT產業聚落，在全球科技供應鏈的戰略地位日益受到國際資本關注。新加坡兼具東協門戶及國際金融中心優勢，匯聚主權基金、資產管理機構及國際投資資金。台新證券看準新加坡市場的資金動能，積極推動海外法人交流，協助台灣優質企業與國際投資人建立更直接、深度的溝通管道。

這次獲邀赴星的7家績優上櫃企業，包括弘塑（3131）、雙鴻（3324）、臺慶科（3357）、力旺（3529）、家登（3680）、信驊（5274）及台半（5425），產業範疇橫跨先進封裝濕製程設備、散熱模組、電感元件、嵌入式非揮發性記憶體IP、半導體光罩載具、遠端伺服器管理晶片及功率半導體等關鍵領域，皆為全球供應鏈與台灣資本市場極具代表性的領頭羊。透過企業高層與國際法人面對面交流，深入分享企業營運策略、產業趨勢及長期成長動能，展現台灣企業在全球科技供應鏈中的競爭優勢。

此外，該活動期間也邀請櫃買中心及集保結算所進行專題簡報，從市場制度、產業結構到後台基礎建設，完整介紹台灣資本市場的多元性、流動性及數位化發展成果，向國際機構投資人展現台灣資本市場兼具效率、韌性與成長動能的投資環境。

陳立國說明這次赴星引資充分展現台新新光金控（2887）跨境、跨業整合綜效，透過台新銀行新加坡分行深耕東南亞市場的在地資源與法人客戶網絡，串聯證券與銀行多元金融服務能量，深化台灣企業與國際資金的連結。未來台新證券將持續發揮專業資本市場服務優勢，帶領具市場競爭力的台灣企業走向國際，擴大海外機構投資人服務版圖，促進資金雙向交流，持續提升台灣資本市場的國際影響力。

櫃買中心 台新證券 信驊

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