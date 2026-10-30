快訊

店家直播向顧客介紹米格魯有多好養 牠全程失控網笑：這是勸退影片吧

河口湖命案凶嫌辯「誤殺」 高大成指3點狠打臉：從頭到尾說謊

毒駕撞死老翁宣判 死者女兒蹲地痛哭：一條命只值7年8月？

聽新聞
0:00 / 0:00

股匯遭重擊！台股收跌1,156點創波段低點 台積電收低45元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股30日早盤重挫，一度失守45,000點關卡，日韓股市同步下跌，市場關注國際科技股賣壓及AI投資疑慮。記者胡經周／攝影
台股30日早盤重挫，一度失守45,000點關卡，日韓股市同步下跌，市場關注國際科技股賣壓及AI投資疑慮。記者胡經周／攝影

台股今（30）日收盤挫低1,156.5點、跌幅2.49%，終場以45,211.83點作收，成交量8,777億元；台積電（2330）收盤價2,370元，下跌45元，跌幅1.86%。

Alphabet與費半指數周四（29日）跌幅較重，再加上韓股指數早盤觸發程式交易暫停5分鐘的暫停機制（Sidecar），KOSPI指數跌逾5%；台股權值股出現較深的跌勢，大盤指數早盤跌至44,726點。新台幣兌美元匯率早盤呈現大幅走貶，引發市場投資人對外資大舉賣超且匯出的猜測疑慮，降低投資人抄底意願。

今日成交金額大且走高為：長榮（2603）、台玻（1802）、中信金（2891）、瑞昱（2379）、佳世達（2352）、陽明（2609）、研華（2395）及中華電（2412）；成交金額大且疲軟者則為：聯發科（2454）、台達電（2308）、國巨*（2327）、南亞科（2408）、南亞、聯電（2303）、穩懋（3105）、欣興（3037）及聯茂（6213）。

第一金投顧表示，技術面角度觀察，加權指數上檔季線蓋頭反壓極為沉重，在量能擴增的下殺過程中，盤面資金呈現恐慌性的極端避險撤退，原先扮演撐盤要角的AI伺服器與半導體供應鏈，因Alphabet對AI資本支出回報的疑慮而淪為外資提款重災區，聯發科等核心權值領跌破線；資金僅能轉進具備防禦屬性標的。

若短期無法迅速補量站回10日線，大盤勢必向下尋求10月下旬低點，甚至半年線的實質支撐，盤勢結構已轉向反覆測底的偏空震盪。

在核心選股與部位調整上，現階段應見到長紅脫離底部盤整區才考慮重新布局的穩健策略，針對相對弱勢整理的族群，在財報疑慮與停損賣壓尚未宣洩殆盡前，切忌於左側盲目猜底攤平，長線多頭主軸雖仍繫於AI伺服器核心與先進封裝，但在雲端巨頭資本支出指引尚未給出明確驚喜前，務必將現金實力全面保留，耐心等待總經變數釐清、大盤測試下檔防線有守後的右側布局時機。

股匯 台積電 台股

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台股收盤下跌667點失守季線 台積電收低10元

台股開低急殺逾1,600點！大盤、台積電雙雙失守半年線 台達電觸跌停

台股盤中失守半年線！台達電跌停、AI股受挫

台股開盤重挫1447點！失守4萬5000點 日韓股市同步下殺、美股科技股承壓

相關新聞

股匯遭重擊！台股收跌1,156點創波段低點 台積電收低45元

台股今（30）日收盤挫低1,156.5點、跌幅2.49%，終場以45,211.83點作收，成交量8,777億元；台積電（2330）收盤價2,370元，下跌45元，跌幅1.86%。

台股殺到血流成河！分析師：下周若無法迅速站回季線、整理時間恐加長

台股30日開低走低，一度下探至44,726.26點，暴跌1,642.07點，盤面上一片慘綠，殺的血流成河，投資人關心到底台股發生什麼事？該怎麼因應？證券分析師表示，主要是四大利空衝擊造成大盤重挫，由於是「大破季線」，「下周要迅速站回季線之上，否則整理時間恐加長」，現階段仍是保守觀望，靜待籌碼沉澱。

台股45K 保衛戰！46千金幾乎全倒、9檔觸跌停 創意領軍3檔逆勢翻紅

美股科技股重挫引爆台股賣壓，台股30日盤中一度狂瀉1,642點，摜破4萬5,000點及半年線，盤中跌點則收斂至1100點上下。46千金幾乎全軍覆沒，台達電（2308）、雙鴻（3324）等9檔更一度下殺跌停。不過，創意（3443）盤中卻逆勢突圍，並帶動健策（3653）、奇鋐（3017）、精測（6510）隨之翻紅，成為高價股重災區中的亮點。

台股連續重挫 今4萬5211點收盤 失守半年線

美國科技巨頭財報不如預期，AI發展疑慮再起，股價紛紛暴跌，台股受此拖累，盤中一度重挫逾1600點，最低下探4萬4726點，以4萬5211點收盤，失守半年線，大跌1158點，跌幅2.49％，成交量8777億元。

台股大跌逾千點 收45,211.83點

台股今（30）日開盤再度遭遇沉重賣壓，加權指數以46,139.79點開出， 隨後跌勢迅速擴大。盤中接連失守4萬6點與4萬5點兩大整數關卡，重挫超過1600點，寫下盤中第十一大跌點紀錄，最終收盤下跌 1,156.50點，以 45,211.83點作收。

台股重挫是買點來了嗎？法人教你這樣做

台股30日開低走低，一度下探至44,726.26點，暴跌1,642.07點，盤面上一片慘綠，到底在現階段是買點來了嗎？那些族群可以布局？還是先行觀望？法人坦言，台股出現帶量長黑K跌破半年線的走勢，短線投資人信心潰散，賣壓沉重，建議投資人短線先採取觀望不躁進的操作心態，靜待短線底部出現。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。