股匯遭重擊！台股收跌1,156點創波段低點 台積電收低45元

台股今（30）日收盤挫低1,156.5點、跌幅2.49%，終場以45,211.83點作收，成交量8,777億元；台積電（2330）收盤價2,370元，下跌45元，跌幅1.86%。

Alphabet與費半指數周四（29日）跌幅較重，再加上韓股指數早盤觸發程式交易暫停5分鐘的暫停機制（Sidecar），KOSPI指數跌逾5%；台股權值股出現較深的跌勢，大盤指數早盤跌至44,726點。新台幣兌美元匯率早盤呈現大幅走貶，引發市場投資人對外資大舉賣超且匯出的猜測疑慮，降低投資人抄底意願。

今日成交金額大且走高為：長榮（2603）、台玻（1802）、中信金（2891）、瑞昱（2379）、佳世達（2352）、陽明（2609）、研華（2395）及中華電（2412）；成交金額大且疲軟者則為：聯發科（2454）、台達電（2308）、國巨*（2327）、南亞科（2408）、南亞、聯電（2303）、穩懋（3105）、欣興（3037）及聯茂（6213）。

第一金投顧表示，技術面角度觀察，加權指數上檔季線蓋頭反壓極為沉重，在量能擴增的下殺過程中，盤面資金呈現恐慌性的極端避險撤退，原先扮演撐盤要角的AI伺服器與半導體供應鏈，因Alphabet對AI資本支出回報的疑慮而淪為外資提款重災區，聯發科等核心權值領跌破線；資金僅能轉進具備防禦屬性標的。

若短期無法迅速補量站回10日線，大盤勢必向下尋求10月下旬低點，甚至半年線的實質支撐，盤勢結構已轉向反覆測底的偏空震盪。

在核心選股與部位調整上，現階段應見到長紅脫離底部盤整區才考慮重新布局的穩健策略，針對相對弱勢整理的族群，在財報疑慮與停損賣壓尚未宣洩殆盡前，切忌於左側盲目猜底攤平，長線多頭主軸雖仍繫於AI伺服器核心與先進封裝，但在雲端巨頭資本支出指引尚未給出明確驚喜前，務必將現金實力全面保留，耐心等待總經變數釐清、大盤測試下檔防線有守後的右側布局時機。