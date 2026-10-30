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台股重挫是買點來了嗎？法人教你這樣做

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股大跌示意圖。聯合報系資料照
台股大跌示意圖。聯合報系資料照

台股30日開低走低，一度下探至44,726.26點，暴跌1,642.07點，盤面上一片慘綠，到底在現階段是買點來了嗎？那些族群可以布局？還是先行觀望？法人坦言，台股出現帶量長黑K跌破半年線的走勢，短線投資人信心潰散，賣壓沉重，建議投資人短線先採取觀望不躁進的操作心態，靜待短線底部出現。

台股早盤以46,139.79點開出，下跌228.54點，隨後賣壓迅速擴大，台積電（2330）開盤就跌破半年線，一度下探至2,360元，下跌55元；台達電（2308）開低走低重挫至跌停1,335 元，五大權值股及千金股全面走弱，拖累大盤跌點擴大，盤中重挫1,642.07點，指數一度跌破44,800點關卡並失守半年線。

第一金投顧董事長黃詣庭表示，受到近兩日美國科技股財報不如預期，拖累美股表現，台股30日重挫，盤中大跌超過1,600點，出現帶量長黑K跌破半年線的走勢，大破過去7個交易日大盤在季線上下反覆震盪格局，短線投資人信心潰散，賣壓沉重。

黃詣庭指出，下周美國期中選舉即將來臨，選後美國政治格局及美國是否再度向伊朗發動猛烈攻擊仍待觀察，建議投資人短線先採取觀望不躁進的操作心態，靜待短線底部出現。

黃詣庭強調，下周指數若能站回半年線，且國際股市止穩，外資對台股的賣壓緩解，再行分批加碼；投資人可留意基本面堅實，但股價位階已跌破7月低點或年線的個股及族群。

黃詣庭認為，美國四大CSP均表態明年將加大資本支出，對於台灣電子股而言乃最有利基本面支撐，台股在短線回檔之後，仍有震盪走高在年底前挑戰新高的可能性，大型電子權值股亦為可留意標的。

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