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台股殺到血流成河！分析師：下周若無法迅速站回季線、整理時間恐加長

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
圖為台股大跌。中央社
圖為台股大跌。中央社

台股30日開低走低，一度下探至44,726.26點，暴跌1,642.07點，盤面上一片慘綠，殺的血流成河，投資人關心到底台股發生什麼事？該怎麼因應？證券分析師表示，主要是四大利空衝擊造成大盤重挫，由於是「大破季線」，「下周要迅速站回季線之上，否則整理時間恐加長」，現階段仍是保守觀望，靜待籌碼沉澱。

台股早盤以46,139.79點開出，下跌228.54點，隨後賣壓迅速擴大，台積電（2330）開盤就跌破半年線，一度下探至2,360元，下跌55元；台達電（2308）開低走低重挫至跌停1,335 元，五大權值股及千金股全面走弱，拖累大盤跌點擴大，盤中重挫1,642.07點，指數一度跌破44,800點關卡並失守半年線。

盤面上一片綠油油，僅少數類股及個股題材力撐，台股到底怎麼了？是投資人都關心的議題；證券分析師張陳浩表示，衝擊大盤出現重挫的因素主要有四個，首先是美國財報周，連續兩天重量級大廠的財報、財測不如預期，包括Google母公司Alphabet、英特爾、亞馬遜（Amazon）等，在財報公布後股價重挫，拖累費城半導體指數下跌。

另外，FED在10月利率維持不變，但市場擔憂FED在12月的升息，升幅恐將擴大，由升息1碼增為升息2 碼；第三個利空則是市場出現多殺多，外資持續站在賣方，加上內資的中實戶及自營商的賣壓，也衝擊股市表現。

張陳浩指出，融資餘額的清洗也還不夠，統計融資餘額的減幅比大盤指數的跌幅還低，在籌碼未沉澱前應採觀望態度；不過，張陳浩強調，台股這波跌勢，很多個股已超跌，尤其是績優股已跌出價值。

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