資本市場服務團攜手 KPMG 推動優質企業邁向資本市場座談會圓滿落

臺灣證券交易所與證券櫃檯買賣中心共同成立資本市場服務團，透過整合多元板塊資源，積極推動臺灣資本市場發展。今（2026）年10月29日攜手KPMG安侯建業聯合會計師事務所舉辦「2026年推動優質企業邁入資本市場座談會」，邀集不同產業的公司參與，透過資本市場制度介紹與成功掛牌公司的經驗分享，協助企業掌握資本市場全貌。

證交所上市公司總市值達新台幣152兆元，為全球第五大交易所，2025年度申請上市公司家數達45家，創近15年新高。證交所積極優化投資人參與創新板流程，規劃自116年1月1日起取消投資人首次買進tib-創股票前簽署風險預告書的前置程序，後續仍須報請主管機關核定，正式生效時程以公告為準，新制實施後，創新板潛在投資人將由截至今年9月底累計簽署風險預告書之311萬份，大幅增加至與上市一般板相同的1,476萬戶。透過多元上市板塊，證交所不僅能協助大型企業進入資本市場，也能為具有競爭優勢及成長潛力的中小型企業提供發展舞台，滿足不同規模與發展階段企業的需求。

證交所業務委員胡則華致詞時表示，資本市場不僅是企業籌措資金的管道，更有助於提升品牌知名度、吸引優秀人才及拓展合作商機，為企業帶來更多成長機會。為滿足不同發展階段企業的需求，證交所除一般上市管道外，亦設有臺灣創新板，提供具創新能力與成長潛力的企業直接申請上市的多元選擇。證交所攜手會計師及承銷商，從掛牌前的制度建置與輔導，到掛牌後的投資人關係、資訊透明度及ESG揭露等面向，持續提供企業所需的支持。此外，證交所亦透過臺灣指數公司編製多元指數，增加上市公司獲得市場關注的機會，進而吸引國際機構投資人及長期資金。對企業來說，上市櫃只是企業發展的一個里程碑，企業更應思考未來的發展方向，並善用資本市場資源提升競爭優勢，邁向下一階段的成長。

KPMG主席陳俊光致詞表示，台灣擁有許多具備技術實力與市場潛力的優秀企業，面對產業創新、綠色轉型及國際化發展趨勢，企業除需要充足的資金支持外，亦須建立完善的治理制度與經營基礎。進入資本市場不僅有助於提升品牌能見度與市場信任度，更是企業邁向永續經營及國際發展的重要里程碑。KPMG長期深耕資本市場服務，陪伴企業從創業、成長到公開發行、興櫃及上市櫃等不同階段，未來也將持續與證交所及櫃買中心攜手合作，提供專業諮詢與整合服務，協助更多優質企業善用資本市場資源，共同推動台灣產業升級與經濟發展。

櫃買中心副總李淑暖致詞時表示，櫃買中心成立30多年來致力建構包含創櫃、興櫃及上櫃板塊的多層次資本市場，已扶植逾2,700家公司進入資本市場，獲世界銀行譽為「扶植中小企業最有經驗的交易所」。近年企業進入資本市場熱度不減，去（2025）年申請上櫃達44家創近十年新高；今年截至10月29日，申請上櫃與興櫃家數已分別達39家及74家，上櫃IPO籌資額達338.84億元，各項表現均超越去年同期。目前上櫃公司市值破百億及千億元者分別逾167家與22家。

近兩年申請上櫃者多為平均資本額約3.8億元的中小型企業，類型涵蓋成立逾30年的隱形冠軍、半導體供應鏈及生技、資安等創新公司，顯示櫃買市場已成功形塑多元產業聚落，成為高科技、生技與數位雲端等成長型企業的掛牌首選。此外，興櫃市場今年前三季日均成交值突破百億元，近一年主板掛牌企業高達九成是透過興櫃穩健銜接，充分發揮其藉由券商輔導強化治理、協助熟悉法規及價格發現的核心功能。櫃買市場將持續茁壯，作為支持台灣產業創新與中小企業成長的最重要資本平台。

這次座談會特別邀請已上市的大東電業財務長江美虹，以及上櫃公司立盈環保財務長李文桐，分享企業準備上市櫃的實務經驗及進入資本市場對公司經營發展的助益；並由KPMG會計師潘俊名從專業角度，分享企業進入資本市場的重要準備事項，提供與會企業多元且實務的專業建議。

證交所透過與企業面對面的交流，持續深化雙向溝通，並藉由這次座談會傳遞資本市場概況與實務資訊，協助企業更清晰掌握上市櫃規劃方向。活動匯聚資本市場專業人士與企業代表，提供經驗交流與專業諮詢，期望促進更多具成長潛力的優質企業進入資本市場，為臺灣產業發展注入新的成長動能，並持續推動資本市場朝向多元、創新及永續的方向邁進。