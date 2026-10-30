證交所攜手台經院與資策會推出臺灣創新板

為響應國家政策，打造具台灣特色的「亞洲那斯達克」作為產業與資本市場戰略目標，臺灣證券交易所攜手國內兩大國家級智庫—台灣經濟研究院產經資料庫與資訊工業策進會產業情報研究所（MIC）2026年啟動「前瞻產業研究創新板企業洞察」專題合作計畫。該計畫由頂尖研究機構對前瞻產業定期發布深度產業洞察，提升投資人對於前瞻產業發展脈絡與動態之理解，進而提高創新板公司資訊透明度，並落實投資人教育。今年10月推出研究報告聚焦於「通信網路」、「其他電子」、「綠能環保」及「生技醫療」等多元產業。

通信網路產業方面，研析報告指出受惠AI應用加速落地，雲端服務業者持續上修資本支出建設資料中心，帶動高階伺服器量產，同步推升高速交換器與光收發模組出貨動能；加上國際衛星營運商加速部署，衛星地面端與用戶端設備需求攀升，估計今年我國網通設備製造業景氣將維持穩健擴張態勢。展望2027年全球九大雲端服務商資本支出年增率仍高達60%，持續挹注高階運算設備拉貨動能，在網路通信設備方面，高速交換器、光收發模組需求暢旺，低軌衛星地面端與用戶端網通設備拉貨強勁，預估明年我國網通設備製造業景氣將延續強勁成長態勢。

其他電子產業方面，研析報告指出廠務工程與設備產業主要提供工廠設計與興建服務，近期高科技廠務工程受惠半導體、光電及AI資料中心建設熱潮，迎來龐大商機。根據國際半導體產業協會預估，今年全球半導體製造設備銷售額將達1,659億美元，相較2025年成長23.2%，2028年更可望達2,295億美元；另外，今年全球四大雲端服務商資本支出預估達7,200億至7,450億美元，各調查機構也對支出的年增率有40%至70%不等之預估，加上無塵室市場穩健成長，推升對高科技廠務工程業者之需求。展望產業未來在手訂單能見度高，其中「二次配」工程直接連結製程設備端，需從主體延伸至末梢精密管線，對施工精度、安全管理及技術經驗要求極高，成為業者築起競爭優勢的關鍵領域，將使具備統包實力與跨產業調度能量的廠商持續受惠。

綠能環保產業方面，研析報告指出去年我國民間儲能新增536.3MW，較2024年新增的670.9MW略為下滑，若以1MW儲能建置成本2,500萬元估算，去年整體市場規模年減8.97%至218.85億元。展望未來，經濟部能源署規劃擴大推動科技儲能，加速表後建置以

進行尖離峰電力移轉，支撐今年新增量小幅回升。此外，生成式AI高算力使電力變化劇烈，AI資料中心對供電品質與備援需求激增，帶動表後工商業儲能、異地綠能共置與電網儲能新商機，業者亦積極發展微電網技術與電力聚合商創新模式，挹注中長期營運表現。

生技醫療產業方面，研析報告指出受惠20187年「特管辦法」推動，及台廠業務由單純細胞儲存及醫美外泌體，延伸至細胞製劑開發與代工製造，去年我國再生醫療領域產值達2.98億美元，年增16.8%。隨再生醫療雙法上路並啟動「臺灣再生醫療製劑輔導專案」，加速二期臨床產品落地，快速推升今年市場規模。展望明年，隨著產業法規逐步完善，細胞治療產品可望透過有條件許可上市、提早貢獻營運，完整建立商業化模式；未來隨治療門檻降低，將帶動我國再生醫療市場規模進一步擴張。

臺灣證券交易所透過臺灣創新板（Taiwan Innovation Board, tib-創）持續扮演資本市場的推手，藉由前瞻產業研究報告計畫推動，落實投資人保護與教育，引導更多資金挹注於創新企業。證交所承諾將持續優化籌資環境，為台灣資本市場注入經濟發展動能與國際競

爭力。未來每個月將針對前瞻產業發布研究報告，可至證交所創新板官網的「投資人教育列車-前瞻產業研究報告」(https://www.twse.com.tw/TIB/zh/report.html)、臺灣指數公司IR議合服務平台的IR專區(https://irengage.taiwanindex.com.tw/IRZone)，以及台經院產經資料庫「上市前瞻」專區(https://tie.tier.org.tw/index.aspx)查詢最新產業動