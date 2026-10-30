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台股局勢詭譎 法人回防航運股 貨櫃三雄逆勢翻揚

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

台股30日續跌超過1,200點，早盤更一度下跌至44,726,26點，摜破4萬5千點整數關卡，科技權值股一片倒，台積電（2330）雖僅下跌近2%，但也跌破半年線。貨櫃三雄逆勢上漲，長榮（2603）、萬海（2615）盤中強漲逾3%，陽明海運（2609）上漲逾2%。SCFI指數維持高檔走勢，運價淡季不淡，法人看好貨櫃三雄10月的營收表現。

觀察法人買賣超，三大法人已連續三天同步買超長榮，另外資連買陽明四天，萬海則有買有賣。SCFI指數8月以來上漲一波後，指數維持高檔整理，雖然第三季備貨潮已告一段落，但進入第四季指數並未下滑，呈現淡季不淡。

業者指出，美國線雖然巴拿馬運河水位回升，通行情況略有改善，但船舶過河仍須等待三至六天，尚未完全恢復順暢，加上港口壅塞，短期北美線運價不易明顯回落。

歐洲線方面，隨著紅海航線逐步恢復通航，航商開始重新調度船舶，將部分運力投入中東及紅海航線，短期排擠其他航線運力，支撐歐洲線運價區間震盪、緩步走高。不過，陽明表示，紅海復航後可減少繞行非洲好望角時間與船舶需求，讓原先被長航程占用的運力逐步回到市場。

雖然紅海短期開始復航，但陽明說，仍須依航行安全及聯盟調度決定，並非全面復航。長榮與陽明均強調，是否恢復通行，仍以船員、船舶安全為前提。

另外歐洲港口工會預計10月30日舉行罷工或示威，法國、希臘、土耳其、摩洛哥及義大利等地港口工會皆參與，陽明指出，希臘、義大利等港口是地中海航線重要節點，若裝卸作業中斷，船舶恐無法依原定港序靠泊及作業；多港同時受阻，更可能使延誤傳遞至後續航次，推升貨物積壓與船舶等待時間。

航運股 台股 陽明海運

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