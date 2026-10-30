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台股45K 保衛戰！46千金幾乎全倒、9檔觸跌停 創意領軍3檔逆勢翻紅

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股30日盤中一度狂瀉1,642點，摜破4萬5,000點及半年線，盤中跌點則收斂至1100點上下。聯合報系資料照
台股30日盤中一度狂瀉1,642點，摜破4萬5,000點及半年線，盤中跌點則收斂至1100點上下。聯合報系資料照

美股科技股重挫引爆台股賣壓，台股30日盤中一度狂瀉1,642點，摜破4萬5,000點及半年線，盤中跌點則收斂至1100點上下。46千金幾乎全軍覆沒，台達電（2308）、雙鴻（3324）等9檔更一度下殺跌停。不過，創意（3443）盤中卻逆勢突圍，並帶動健策（3653）、奇鋐（3017）、精測（6510）隨之翻紅，成為高價股重災區中的亮點。

台股30日開低走低，台積電（2330）開盤即跌破半年線，盤中最低下探2,360元，跌幅逾2%，單一個股拖累大盤超過300點；台達電更一路下殺至1,335元跌停價，寫下3月下旬以來波段低點，影響大盤約105點。聯發科（2454）再度失守4,000元關卡，一度跌至3,805元，跌幅約4%；台光電（2383）也重挫逾7%，最低來到4,560元，權值電子股賣壓沉重。

此外，股王信驊（5274）盤中最低跌至15,505元，股后川湖（2059）也跌逾2.5%，一度逼近半年線。致茂（2360）、台達電、雙鴻、台燿（6274）、金像電（2368）、聯亞（3081）、智邦（2345）、創新服務（7828）、萬潤（6187）等紛紛觸及跌停。欣興（3037）更跌破1,000元關卡，暫時退出千元股行列，46千金幾乎一片綠油油，凸顯高價電子股面臨的修正壓力。

不過，創意卻展現強勁抗跌力道，盤中逆勢翻紅漲逾1.5%，與多數千金股的弱勢形成鮮明對比。創意營運動能主要來自CPU客戶增加下單，加上晶圓產能供應無虞，9月營收已連續4個月改寫單月歷史新高，第3季營收達187.5億元，季增34.9%、年增117.7%。儘管量產營收高於預期，略為壓抑毛利率表現，但整體獲利仍有機會繳出優於預期的成績。

展望2027年，法人進一步看好代理式AI（Agentic AI）帶動CPU需求持續升溫，北美及中國大陸車用客戶也將開始放量；加上2奈米平台相關IP與技術均已準備就緒，創意有機會進一步取得更多ASIC專案，挹注後續成長動能。

在創意逆勢走強帶動下，旺玖（6233）、瑞昱（2379）等IC設計個股也同步走高。

台股 跌停 千金 奇鋐 聯發科 台積電

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