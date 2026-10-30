韓股跌逾5% 大華韓國 KOSPI 50經理人：AI 投資周期中的估值消化

受美股科技巨頭（如Alphabet）因加大AI基礎建設資本支出（CapEx）導致短期現金流承壓影響，引發華爾街對AI變現速度的疑慮。亞太科技股集體承受賣壓，南韓KOSPI指數今日（30日）開低走低，盤中一度重挫逾5%，甚至在上午10:04觸發程式交易暫停5分鐘的程式交易暫停機制（Sidecar），權值股三星電子與SK海力士亦同步修正。

大華韓國KOSPI 50（009829）經理人賴昱廷表示：今日韓股重挫，KOSPI盤中一度跌逾5%，甚至觸發韓國交易所（KRX）程式交易暫停5分鐘的「Sidecar」機制，市場將原因歸咎於隔夜美國科技股大跌，以及Alphabet財報後引發的AI投資報酬率疑慮。不過，這次修正更接近於市場風險偏好快速收縮下的部位調整，而非韓國科技產業基本面出現反轉。

根據最新外電報導，Alphabet第3季營收略低於市場預期，且因持續擴建AI資料中心及運算基礎設施，單季自由現金流轉為負9.1億美元以上，市場擔憂AI商業化進程不如預期，引發投資人對整體AI產業鏈獲利時程的重新評價，Alphabet股價單日重挫超過12%。

賴昱廷從產業角度來看，這是一個值得深入解讀的訊號。Alphabet、Microsoft、Amazon與Meta等大型科技公司目前仍處於AI軍備競賽階段，相關資本支出不但沒有縮減，反而持續擴大。

Reuters最新報導指出，Alphabet甚至規劃明年進一步提高AI基礎建設投資規模，顯示雲端運算及生成式AI需求仍遠高於供給。對韓國半導體產業而言，無論是HBM、高頻寬記憶體、先進封裝或AI伺服器DRAM，長期需求邏輯並未改變。

因此第一個觀察重點是，這次修正反映的是AI投資回收期延長的疑慮，而非AI需求消失。事實上，越大型科技公司提高資本支出，越代表未來二至三年對高階記憶體及AI伺服器零組件的採購需求將持續增加，韓國在全球AI基礎設施供應鏈中的關鍵地位並未動搖。

第二，從資金面角度來看，韓股並未出現系統性撤退跡象。雖然短線市場明顯受到海外避險情緒影響，但近期韓國國內資金與長線機構資金仍持續流入權益型基金與大型權值股。

今日盤面上三星電子與SK海力士同步回檔，主要是市場風險偏好下降所導致的獲利了結，而非企業基本面惡化。值得注意的是，即便在今日大跌過程中，部分資金仍逢低承接韓國科技權值股，顯示市場並未全面否定AI產業長期成長趨勢。

第三，近期市場波動與美國總統大選前的不確定性也有密切關聯。隨著全球資金進入事件風險管理階段，投資人傾向降低槓桿與風險曝險，使得原本漲幅較大的AI與半導體族群成為優先調節對象。但從歷史經驗來看，每當市場過度擔憂景氣或產業前景時，往往創造中長線布局機會。目前韓國大型科技股評價面已明顯修正，而企業獲利展望並未同步下調，形成獲利成長與股價表現脫鉤的現象。

賴昱廷認為，韓股今日大跌更像是AI投資周期中的「估值消化」，而非產業景氣反轉。市場正在重新衡量AI變現速度，但全球科技巨頭持續擴大資料中心與AI基礎建設投資，反而再次驗證AI需求成長趨勢未變。今日KOSPI重挫並觸發Sidecar機制，主因正是市場對AI投資回收時程產生擔憂，而非需求崩潰。

對長線投資人而言，當前反而應聚焦於AI產業鏈擴張所帶來的結構性機會，尤其是三星電子、SK海力士等掌握HBM與先進記憶體技術優勢的龍頭企業。若以未來一至三年角度觀察，現階段因情緒面造成的大幅修正，反而可能提供具吸引力的中長期布局價值。