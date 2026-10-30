台股盤中失守半年線！台達電跌停、AI股受挫

美股四大指數昨夜全面收黑，科技股賣壓沉重，那指與費半指數雙雙跌逾1%，拖累台指期夜盤下挫643點，收在45,926點。台股30日開低下跌228.54點，以46,139.79點開出，隨後賣壓迅速擴大，台積電（2330）開盤即跌破半年線，台達電（2308）更觸及跌停，五大權值股及千金股全面走弱，拖累大盤跌點擴大至逾1,600點，大盤一度跌破44,800點關卡並失守半年線。盤面交投則集中在主動中信台灣收益（00406A）、群益臺灣加權正2（00685L）及友達（2409）等個股。

2026-10-30 09:18