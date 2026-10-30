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台股盤中失守半年線！台達電跌停、AI股受挫

中央社／ 台北30日電

受美股AI科技巨頭股價重挫拖累，台股今天開低跳水，盤中指數跌逾1400點，失守半年線與45000點關卡，權值股、高價股疲軟，台達電跌停，PCB等AI指標股綠油油，長榮等航運股撐盤。

Google、亞馬遜財報接連出爐，引發AI投資變現擔憂，導致股價大跌；intel第4季展望大幅低於市場預估，股價盤後股價一度暴跌逾21%，日、韓股同步走低

受市場擔憂AI投資變現壓力，台股今天以46139.79點開低，低點下探44726.26點，跌逾1642點，失守半年線與45000點關卡。

截至10時35分左右，台股加權指數下跌1444.63點，至44923.7點，電子股下挫3.53%，金融股跌1.67%，代表中小型股的上櫃指數跌幅5.53%。

觀察權值股表現，台積電盤中下跌45元，至2370元，跌幅1.86%，聯發科挫近5%，台達電跌停、國巨跌逾9%，聯電跌逾6%。

指標股方面，PCB族群一片慘綠，欣興、景碩、臻鼎-KY下挫、聯茂、台光電跌約8%，金像電重挫9%，台燿跌停，面臨千元關卡保衛戰。面板股群創、友達均下跌逾9%，記憶體族群南亞科、華邦電震盪，散熱股雙鴻跌停，健策、奇鋐下跌約3%以內。

抗跌族群，以航運股撐盤，長榮漲近3%，陽明、萬海漲逾1%，電信股抗跌、中華電盤中股價再平新高。

觀察高價股走勢多數疲軟，股王信驊下跌近7%，股后川湖跌破萬元關卡後續挫，台股盤中擁46千金股。

台達電 台股 跌停

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