長榮領軍航運上漲 成台股救火隊

全球貨櫃航運市場面臨歐洲碼頭會不會出現大罷工，及國際航商開始重返紅海減少航行時間，市場變化加大，貨櫃輪運價淡季不淡，法人看好長榮（2603）、陽明海運（2609）及萬海（2615）等貨櫃三雄10月的營收表現，也可同步推升本季營運動能，成為今天台股的救火隊。

長榮海運領軍上漲，盤中一度來到271元，漲幅3.8%，陽明最高來到63.2元，漲幅近2%。對航運市場而言，紅海復航與港口罷工帶來的影響方向並不相同。恢復經蘇伊士運河航行，可縮短航程、降低船舶周轉時間，增加有效運力，對運價形成潛在壓力；但若歐洲重要港口作業中斷，造成船期延誤、港口壅塞及船舶周轉效率下降，則可能抵銷部分新增運力，甚至推升市場運價。

長榮海運、陽明海運11月起陸續規劃重返紅海、恢復經蘇伊士運河航行，兩大航運聯盟也將逐步調整航線，雖然供給有望增加，然而，歐洲及地中海多國碼頭傳出工會串聯，發動跨國罷工或示威，恐衝擊重要港口作業，市場正高度注意兩大變化，全球貨櫃輪供需及運價走勢將增添變數。

針對近期市場傳出有來自歐洲、亞洲、非洲、美洲等許多國家，預計超過100個港口支持罷工行動，陽明海運表示，正密切注意罷工變化，如果真的發生，勢必引發連鎖港口壅塞效應，就算僅罷工一天，也需要數個營業日才能逐步緩解貨量，航商恢復紅海縮短航程、釋出多一點運力，另一方面緊盯港口罷工是否會造成船期延誤塞港問題，若兩大事件交錯發酵。

長榮、陽明及所屬聯盟都已經在規劃逐步恢復經紅海走蘇伊士運河航行到歐洲，陽明預計11月11日自亞洲出發，若航行及安全情勢符合預期，11月28日抵達亞丁灣；航行期間將在新加坡等港口時持續評估通行紅海可行性，並以聯盟安排及安全情勢為準，並非一次全面恢復。

歐洲港口工會串聯行動，根據外電消息，國際工會網路「Ports in Action」正發動歐洲及地中海多國港口工會在10月30日聯合罷工或示威；參與的成員包括法國CGT港口與碼頭工會、希臘ENEDEP、土耳其Liman-İş、摩洛哥ODT以及義大利USB等，印度相關工會也會呼應聲援，各地行動形式不一，部分港口將罷工24小時，部分則以示威為主，實際影響仍待觀察。