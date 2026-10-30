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91APP 個資外洩、幣安爆資安疑雲！台股殺破半年線 資安股卻有3檔亮燈

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股30日一度重挫近1,650點、失守半年線，資安族群卻逆勢獲得資金青睞。圖／AI生成
台股30日一度重挫近1,650點、失守半年線，資安族群卻逆勢獲得資金青睞。圖／AI生成

國內外資安事件接連引爆，從91APP訂單資料庫遭入侵，到加密貨幣交易所疑似遭駭，資安風險再度成為市場焦點。台股30日一度重挫近1,650點、失守半年線，資安族群卻逆勢獲得資金青睞，全景軟體（8272）、東捷資訊（6697）強勢漲停，偉康科技（6865）也一度亮燈，華經（2468）、驊宏資（6148）等同步走強。

國際市場方面，比特幣（BTC）30日跌破7.8萬美元，市場傳出加密貨幣交易所幣安（Binance）疑似出現資安漏洞，衝擊數位資產市場。穩定幣業者也採取緊急措施，Circle執行長Jeremy Allaire表示，已凍結逾8億美元USDC；Tether執行長Paolo Ardoino則指出，已停止涉及逾15億美元USDT的交易，兩者合計達25.4億美元。

不過，幣安尚未證實遭到駭客攻擊，僅表示已接獲潛在資安問題通報，正積極調查，並強調使用者資金安全。這起事件也再度喚起市場對加密貨幣產業資安風險的警覺，過去Bybit曾遭駭客攻擊，損失約15億美元，Bitget也曾發生超過3.5億美元數位資產遭竊事件。

國內方面，台灣全通路服務SaaS業者91APP*-KY（6741）訂單資料庫遭入侵，29日召開重大訊息記者會，董事長何英圻率領經營團隊鞠躬道歉。公司調查指出，事件最大可能影響範圍涵蓋2025年4月4日至2026年10月14日期間成立的線上訂單，涉及1,329家品牌、約479.8萬名消費者，可能外洩資料包括姓名、電話及配送地址，但不涉及密碼與信用卡等支付資訊。

91APP坦言，攻擊工具與防護修補管理未能同步跟上資安威脅變化，承諾全面負擔受影響消費者損失，並將導入零信任架構、AI異常偵測及外部資安專家資源，強化整體防護能力。

資安需求升溫帶動台股相關個股走勢。30日大盤遭遇沉重賣壓，指數盤中最低下探44,726.26點。然而，資安族群相對抗跌，全景軟體跳空漲停，偉康科技一度亮燈，華經、驊宏資漲逾3.5%，精誠（6214）、叡揚（6752）、中華資安（7765）也逆勢上漲。

從國內電商平台到國際加密貨幣市場，資安事件接連浮現，企業數位化與AI應用擴張下的防護需求再受檢視。資安族群能否從短線事件題材，進一步轉化為企業實質資本支出與訂單成長，將是後續觀察重點。

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