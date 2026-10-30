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台股重挫影響 和暢科技上櫃首日早盤呈現小跌

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
和暢科技30日掛牌上櫃。記者吳凱中／攝影
和暢科技30日掛牌上櫃。記者吳凱中／攝影

和暢科技（6825）今（30）日掛牌上櫃，惟受到台股大盤重挫逾千點衝擊，導致上櫃首日表現不如預期，早盤最低下探21.65元，隨後跌幅收斂，但仍呈現小跌態勢，跌幅在2%上下徘徊。

有別於國內多數IPC廠商主攻x86架構，和暢以ARM架構為核心，並由單一Panel PC供應商逐步轉型為智慧空間軟硬體整合解決方案業者，鎖定智慧辦公、智慧門禁、智慧建築及智慧零售等應用市場。

和暢因2025年美國總統川普祭出「對等關稅」政策，讓其美系客戶提前拉貨，在出貨時程改變，以及2025年基期較高下，導致和暢累計今年前三季營收達4.91億元，年減15.1%；在獲利表現方面，和暢今年上半年稅後純益為2,609萬元，年增5.7%，每股純益為0.78元。

展望後市，和暢預計，北美市場在明年會有很好的成長空間。一個很大的機會在於一家競爭的電子大廠正在退出市場，公司已經陸續跟四大系統整合商其中前兩大簽約。

歐洲方面，歐盟《網路韌性法案》（CRA）已逐步進入實施階段，和暢科技看好未來歐洲市場有很大的成長空間。

和暢科技指出，主要是公司已有所準備，和暢科技在歐洲可望因為這個法案實施，掃除很多低價競爭者，不管是辦公或零售產品都有機會，至於門禁的一些專案也可能會受惠。

針對記憶體等零組件缺貨大漲，和暢包含DRAM等零組件都有提早備料，其次、和暢自今年第1季初到第2季與主要客戶協商，陸續漲價10%到20%。

此外，隨著和暢產品端漲價，預計公司毛利率將自第2季低檔25.4%水準，到第3季將重回三成以上，回到歷史正常水準。

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