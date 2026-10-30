台股早盤重挫 一度失守45,000關卡 台積電、聯發科、日月光承壓

美國科技大廠財報接連引爆賣壓，亞馬遜上季營收、獲利不如預期，英特爾本季財測失色，盤後股價雙雙重挫，衝擊台股今（30）日早盤急殺，一度失守45,000點大關。台積電（2330）、聯發科（2454）、日月光投控（3711）同步承壓，截至目前，加權指數報45,101點，下跌1,266點、跌幅2.73%。

美股29日正常交易時段已先湧現科技股賣壓，Google母公司Alphabet因財報遜於預期，股價收跌12.64%；那斯達克指數下跌1.38%，費城半導體指數下跌1.42%，道瓊與標普500指數分別下跌0.25%、0.30%。台積電ADR收跌1.75%，報431.81美元。

盤後公布的財報進一步加深市場疑慮。亞馬遜第3季營收2,019億美元、淨利207億美元，均低於市場預期，儘管AWS雲端業務營收年增39%，仍難抵銷電商成長放緩與龐大AI支出的壓力，股價盤後大跌約7%。公司維持全年資本支出2,200億美元預估，截至9月底的過去12個月自由現金流則降至負424億美元，投資回報再受檢驗。

英特爾則是第3季調整後每股純益0.52美元，優於市場預期的0.41美元，但第4季營收預估僅150億至160億美元，低於市場預期約170億美元，調整後每股純益財測也遜於預期，股價盤後重挫逾20%，加重半導體族群賣壓。

台股電子權值股成為賣壓重心。上午9時44分，台積電報2,370元，下跌45元、跌幅1.86%；聯發科報3,870元，下跌175元、跌幅4.33%；日月光投控報652元，下跌31元、跌幅4.54%。聯電（2303）也下跌4.76%至110元，群聯（8299）下跌4.88%至1,950元，晶圓代工、IC設計與封測族群同步走弱。