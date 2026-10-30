台股開低急殺逾1,600點！大盤、台積電雙雙失守半年線 台達電觸跌停

美股四大指數昨夜全面收黑，科技股賣壓沉重，那指與費半指數雙雙跌逾1%，拖累台指期夜盤下挫643點，收在45,926點。台股30日開低下跌228.54點，以46,139.79點開出，隨後賣壓迅速擴大，台積電（2330）開盤即跌破半年線，台達電（2308）更觸及跌停，五大權值股及千金股全面走弱，拖累大盤跌點擴大至逾1,600點，大盤一度跌破44,800點關卡並失守半年線。盤面交投則集中在主動中信台灣收益（00406A）、群益臺灣加權正2（00685L）及友達（2409）等個股。

受Alphabet與開拓重工重挫拖累，美股四大指數昨夜全面收黑，那指與費半指數雙雙跌逾1%，其中Alphabet因上季營收、獲利不如預期，負自由現金流達90.7億美元，創史上最大單日跌幅，也引發市場對AI資本支出效益的疑慮。

亞馬遜上季自由現金流為負424億美元，維持全年資本支出2,200億美元目標不變，股價盤後下跌7.5%；英特（4971）爾則因本季展望疲弱，盤後暴跌23.03%。科技股賣壓延續至盤後，那斯達克100指數期貨下跌1.57%，輝達跌約2%、台積電ADR跌1.75%；記憶體股也同步走弱，美光收跌5%後盤後再跌3.5%，SK海力士ADR盤後跌逾5%。

盤面上，五大權值股全面開低。台積電開低35元、報2,380元，聯發科（2454）開3,820元、台達電開1,365元、鴻海（2317）開245元、日月光投控（3711）開654元。

類股方面，百貨貿易、食品等逆勢抗跌，電子零組件、光電、塑化、電腦設備、其他電子等相對疲弱。

回顧台股29日表現，集中市場指數下跌667.25點、收46368.33點，跌破5日線，成交值7,904.13億元。三大法人合計賣超 832.71億元，其中外資賣超688.15億元，投信買超70.44億元，自營商賣超（合計）215億元。

法人指出，儘管美國PCE符合預期、GDP成長優於預期，但科技股財報與財測利空未歇，加上外資台指期淨空單逼近9萬口、融資籌碼仍待沉澱，台股短線恐回測半年線附近築底。建議保留資金彈性、避免過度槓桿，逢回留意AI及業績成長股。