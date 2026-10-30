百億級台股基金犀利 41檔近三月平均績效逾19%

台股近三個月上沖下洗，加權指數累計上漲13%，考驗主動基金經理人選股與配置能力，統計41檔規模逾百億元台股基金，同期間平均績效達19.9%，高於大盤漲幅約6.8個百分點。

在績效前十強中，野村投信旗下基金占六檔最多，並包辦前四名、國泰投信也有三檔入榜居次、群益投信亦有一檔。

根據CMoney統計至28日，野村e科技近三個月以30.2%的報酬率居冠，也是唯一漲幅突破三成的基金；野村高科技、野村鴻運及野村中小分別上漲28.9%、28.6%、28.4%，排名第二至第四。國泰中小成長以27.4%位居第五，野村成長以24.6%排名第六，其後依序為國泰大中華24.3%、國泰科技生化23.99%、群益創新科技23.90%，以及野村台灣運籌23.8%，前十名報酬率全數超過兩成。

野村e科技基金經理人謝文雄表示，科技股投資重點在於掌握需求成長與規格升級，AI應用從訓練延伸至推論，帶動客製化晶片、先進封裝及高速傳輸等需求。後續操作將透過第3季財報與法說展望，追蹤雲端業者資本支出如何轉化為供應鏈訂單，並檢視企業出貨、產品組合與毛利率變化，優先關注技術優勢明確、明年獲利具成長能見度的公司，依評價與營運進展調整配置。

群益創新科技經理人陳朝政表示，台股仍為中長期配置重點，惟通膨與高利率限制評價擴張，操作宜聚焦獲利能見度及供需缺口，避免追逐缺乏基本面支撐的高估值標的。配置維持中長期偏多，保留資金彈性，逢回分批布局訂單明確、具成本轉嫁能力及獲利上修空間的AI供應鏈。

野村鴻運基金經理人邱翠欣表示，行情快速輪動時，選股須兼顧成長潛力與評價，可以透過企業訪查以及產業研究，尋找訂單增加、營運改善尚未充分反映於股價的企業。