就市論勢／半導體、AI零組件 聚焦

盤勢分析

近期通膨與地緣政治變數牽動美國利率政策預期，台股短線波動加劇。油價走勢影響通膨壓力，長天期美債殖利率居高，也可能壓抑科技股評價。

不過回歸產業基本面，從台積電法說及供應鏈展望觀察，AI未來兩至三年成長趨勢未變，需求擴大與技術升級仍是支撐台股中長期表現重要動能。

產業方面，AI需求除輝達帶動，AWS與Google供應鏈需求也持續向台灣靠攏。隨雲端大廠加強ASIC布局，相關訂單挹注台灣供應鏈，部分廠商產能已被客戶需求填滿。台灣具主導地位產業，可望受惠客戶與訂單增加，延續營運成長動能。

此外，新技術導入不僅帶動出貨量成長，也有助提升產品平均銷售單價，推升產值。在需求擴大與技術升級帶動下，對AI供應鏈未來兩至三年發展維持審慎樂觀看法，半導體與AI零組件應用仍是中長期關注方向。

短期而言，部分供應鏈雖面臨零組件短缺、設計調整或生產遞延，可能牽動股價表現，但相關問題預期將隨生產放量逐步改善。今年尚未解決的缺料問題，也可望於明年緩解，後續可持續追蹤改善進度，並區分短期生產調整與長期需求趨勢。

另一方面，雲端大廠與台灣供應鏈逐步釋出明年展望，財報與獲利表現將是觀察重點，具備明確成長動能企業仍值得關注。

投資建議

操作上以逢回布局、選股不選市為主軸，聚焦AI伺服器、半導體及相關零組件，優選展望正向、具獲利成長企業。掌握短期回檔機會，並留意利率與估值變化。