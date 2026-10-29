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外資賣超688億元…賣超聯電12.9萬張最多 友達、群創也齊遭大賣
台股29日下跌667.25點，收46,368.33點，三大法人賣超816.66億元，其中外資賣超688.15億元，統計外資買賣超個股發現，聯電（2303）居外資賣超第一名，單日遭狂賣12萬9,272張，面板雙虎友達（2409）、群創（3481）也同步被大賣。
聯準會（Fed）維持利率不變、記憶體族群強彈，美股周三收高，連續3個交易日上漲，台股早盤以47,014.87點開出，下跌20.71點，大盤指數開低走低，一度下滑至46,055.07點，大跌980.51點。
聯電法說會後爆量下殺至跌停115.5元收盤，聯發科（2454）、台達電（2308）等電子權值要角同步下跌逾4%收盤，台積電（2330）也收黑，集中市場終場下跌667.25點，收46,368.33點，跌幅1.41%，5日線。季線同步失守。
三大法人賣超816.66億元，包括外資及陸資（不含外資自營商）賣超688.15億元，投信買超86.49億元；自營商賣超（合計）215億元，其中自行賣超1.84億元、避險賣超213.16億元。
統計外資賣超前十名個股，電子股占5檔，聯電遭外資狂賣12萬9,272張，面板雙虎也難逃外資大賣命運，賣超友達50,436張，賣超群創46,307張，台玻（1802）也遭外資賣超14,660張。
統計外資買超前十名中，金融股高達5檔，買超台新新光金（2887）、中信金（2891）、彰銀（2801）等都超過萬張；記憶體股的華邦電（2344）、南亞科（2408）也獲外資買超，ETF進榜僅一檔，且高居外資買超冠軍，單日買超復華富時不動產（00712）20,566張。
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