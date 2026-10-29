外資賣超688億元…賣超聯電12.9萬張最多 友達、群創也齊遭大賣

台股大盤指數在季線上上下下，前一個交易日才剛收復，29日又再失守，盤中逼近46,000點關卡，一度下滑至46,055.07點，大跌980.51點；投資人都在問，台股到底怎麼了？證券分析師坦言，主要是受三大利空的衝擊，強調目前應先觀望，靜待籌碼沉澱。

2026-10-29 12:58