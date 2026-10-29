2026台灣周「打造亞洲債市新核心」論壇11月5日登場

為響應政府打造台灣成為「亞洲資產管理中心」之政策藍圖，並配合「2026台灣周」為期兩周的盛會，櫃買中心將於11月5日上午9時假台灣北漢來大飯店3樓鉑金C廳盛大舉辦「打造亞洲債市新核心」論壇活動。本場論壇作為「2026台灣周」的核心活動之一，自開放報名以來獲得廣大迴響，充分展現市場參與者對我國債券市場發展的高度關注。

櫃買中心表示，台灣憑藉厚實的產業實力、穩健的金融體系及健全的法規制度，具備成為亞洲債券市場重要樞紐的優勢。本次論壇內容豐富精采，邀集主管機關、債券發行人、國際金融組織及專家學者，透過兩場專題演講及兩場綜合座談，從政策、市場及實務等不同角度，共同探討我國債券市場未來的發展策略。

論壇首場專題演講主題為「台灣資本市場躍升之路：打造亞洲債市新核心」，特別邀請金融監督管理委員會證券期貨局黃仲豪副局長主講，深入剖析我國擴大債券市場之政策願景，並分享發行、交易及投資三大面的具體推動措施。副局長亦將主持第一場綜合座談，與高雄市政府、台科大財金所、法國巴黎銀行以及理律法律事務所等產官學界代表共同探討如何將政策目標轉化為市場發展動能，提升台灣在亞洲債券市場的競爭力與影響力。

第二場專題演講「全球永續發展債券市場：發展趨勢與前景展望」，則邀請國際資本市場協會（ICMA）執行長 Bryan Pascoe 擔任主講人，分享全球永續發展債券與轉型金融市場之最新趨勢。隨後由櫃買中心總經理陳麗卿主持綜合座談，與台北市政府、東方匯理銀行、台灣高鐵及勤業眾信等國內外專家深度交流如何運用永續金融，引導資本市場成為支持政府及企業淨零轉型的關鍵力量。

櫃買中心表示，期待藉由本次活動的多方交流對談，凝聚市場共識、深化國際鏈結，推動我國債券市場邁向更加開放、永續及具國際影響力的新局，打造台灣成為「亞洲債市新核心」。