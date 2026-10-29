三大法人轉賣超816億！台股下挫667點跌破5日線 7檔上市股仍逆勢漲停

聯準會（Fed）維持利率不變、記憶體族群強彈，帶動美股連3日收高，但科技股期貨盤後轉弱，加上聯電（2303）法說會未能提振市場信心，爆量下殺跌停，聯發科（2454）、台達電（2308）等電子權值要角同步下跌逾4%，台積電（2330）也收黑，拖累台股走勢。集中市場終場下跌667.25點，收46,368.33點，跌幅1.41%，失守5日線，盤中最高47,015.45點、最低46,055.07點，高低震盪達960.38點，成交值增至7,891.5億元。三大法人止步連2買、轉賣超816.66億元。

統計三大法人29日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超688.15億元，投信買超86.49億元；自營商賣超（合計）215億元，其中自行賣超1.84億元、避險賣超213.16億元。

盤面上，五大權值股全軍覆沒，合計影響大盤約263點，聯發科與台積電是主要壓力來源。其中，聯發科收4,045元、下跌4.49%，拖累大盤近90點最重；台積電收2,415元、下跌0.41%，拖累近80點；台達電收1,480元、下跌4.52%，拖累近54點。日月光投控（3711）收683元、下跌1.73%，拖累約16點；鴻海（2317）收248元、下跌1.39%，拖累近15點。

而在集中市場指數下跌667.25點、上市下跌家數達823家之際，盤面仍有同泰（3321）、智原（3035）、東訊（2321）、科妍（1786）、佳世達（2352）、台端（3432）、麗臺（2465）等7檔上市個股攻上漲停，相關題材涵蓋AI供應鏈、ASIC、PCB、GPU通路及醫美。

其中，智原受惠取得美系雲端AI大型專案，採用2奈米GAA製程，並結合三星（Samsung）、聯電等合作夥伴，專案規模達數千萬美元，預計2027年上半年認列首筆收入。加上第3季營收及稅後淨利同步年增，先進製程與AI ASIC訂單成為市場關注焦點。

麗臺聚焦NVIDIA GPU代理及AI工作站等業務布局；佳世達則持續拓展AI伺服器、AI資料中心及高速交換器市場。公司先前表示，AI伺服器訂單預計第4季出貨，1.6T高速交換器則仍在客戶驗證階段，後續出貨進度值得觀察。

同泰、東訊及台端分別涉及PCB／FPC、通訊設備及連接器等業務，相關個股亦受到盤面關注；科妍則聚焦醫美玻尿酸產品及海外市場布局。