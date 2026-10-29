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三利空罩頂 台股季線得而復失…盤中一度重摔近千點

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
中東戰事及油價、聯準會12月升息預期、Google財報不佳等三重影響，台股失守4萬7千點季線。聯合報系資料照
中東戰事及油價、聯準會12月升息預期、Google財報不佳等三重影響，台股失守4萬7千點季線。聯合報系資料照

台北股市今日開低走低，盤中一度重挫近千點，下殺至4萬6055點，午盤後跌幅收斂，終場加權股價指數以4萬6368點作收，大跌667點，跌幅1.42％，季線得而復失，成交量7891億元。

台新投顧總經理黃文清表示，美國聯準會此次沒有升息，符合市場預期，但市場仍關注12月貨幣政策的變化，且認為升息機率看起來很高；Google盤後因財報表現不佳而一度重挫近11％，引發市場對AI科技股的疑慮；以及戰爭問題，美國期中選舉結束後，美伊戰事重啟，油價恐再遭波及，在多重利空消息罩頂下，台股走勢疲弱。

不過，黃文清認為，AI 基本面仍然非常好，因此不必擔心行情轉為空頭，大盤現在應是震盪整理格局。

法人分析，聯準會維持利率在3.75%～4.00%不變，以10比2通過；2張反對票都主張升息1碼（0.25個百分點），對比7月的3票反對，鷹派聲音明顯減弱，應該是讓市場相對放心。

考量油價上漲為供給端壓力，後續是否升息及幅度多寡，要看美國經濟的承受能力，聯準會此次維持利率不變，主要理由即為觀察美國經濟對9月升息的反應。

法人指出，未來若中東問題解決並帶動油價回落是最佳情境，即便油價後續仍居高檔，只要美國經濟數據開始轉壞，預料聯準會的利率政策仍將傾向觀望。法人維持9月的判斷，即12月再升1碼至4.00%～4.25%，2027年利率不變。

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