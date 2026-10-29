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台股收盤下跌667點失守季線 台積電收低10元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股收盤重挫667點，失守季線收在46368點。聯合報系資料照
台股收盤重挫667點，失守季線收在46368點。聯合報系資料照

台股今（29）日收盤下跌667.25點、跌幅1.42%，終場以46,368.33點作收，成交量7,891.52億元；台積電（2330）收盤價2,415元，下跌10元，跌幅0.41%。

韓股早盤挫低影響台股多頭氣勢，科技權值股開盤後一路走低，盤中跌破季線，金融股接棒多頭，中信金（2891）、第一金（2892）、富邦金（2881）、國泰金（2882）、台新新光金（2887）、華南金（2880）、兆豐金（2886）及合庫金（5880）等逆勢走強，無奈科技股賣壓沈重，接近收盤前，多頭再發動攻勢，但收復失地有限，大盤指數未能站回季線之上。

今日成交金額大且走高為：穩懋（3105）、華新科（2492）、智原（3035）、台燿（6274）、晶豪科（3006）、雙鴻（3324）、騰輝電子-KY（6672）、東台（4526）及禾伸堂（3026）；成交金額大且疲軟者則為：聯電（2303）、聯發科（2454）、台達電（2308）、聯茂（6213）、景碩（3189）、富喬（1815）、創意（3443）及大立光（3008）。

第一金投顧表示，集中市場成交動能未能持續擴增，凸顯這波急拉帶有極濃厚的「跌深反彈與空單回補」性質，實質的機構追價買盤尚未全面歸隊。盤面資金分化點火多族群，後續仍需觀察是否能持續發揮量能進攻，檢視短線反彈的續航力和外資回補的連續性，量價背離的隱憂將是後續挑戰上檔十日線反壓的最大掣肘。

美國重量級科技巨頭財報將密集出爐，將檢驗全球 AI 資本支出與終端消費復甦的最強硬指標，盤面震盪勢必加劇，操作應嚴守法人風險控管紀律，將整體持股水位穩健控管，適度降低融資槓桿。

在核心選股策略隨著第3季財報陸續開出，多頭主軸仍圍繞在AI伺服器核心供應鏈、半導體先進封裝、矽光子等板塊，可耐心等待股五日或十日均線支撐確認有守時，再行分批低接布局，切忌於盤中急拉時盲目追高。

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