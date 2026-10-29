快訊

河口湖命案井女出殯 母泣不成聲…友人：母女不是外界傳的那樣

禍不單行！西班牙第二起重大鐵路傷亡，又遇罷工＋大選

謝國樑：與蔣萬安都遇惡劣環境 揭「很多人受壓迫 懂的人就懂」

聽新聞
0:00 / 0:00

台股重挫近千點到底怎麼了？分析師曝三大利空衝擊下只能這麼做

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股盤中重挫980.51點，季線得而復失。聯合報系資料照
台股盤中重挫980.51點，季線得而復失。聯合報系資料照

台股大盤指數在季線上上下下，前一個交易日才剛收復，29日又再失守，盤中逼近46,000點關卡，一度下滑至46,055.07點，大跌980.51點；投資人都在問，台股到底怎麼了？證券分析師坦言，主要是受三大利空的衝擊，強調目前應先觀望，靜待籌碼沈澱。

美股四大指數連續3個交易日收高，費城半導體指數續漲1.76%，記憶體族群表現強勢，聯準會維持利率不變，但未明確釋出12月利率走向訊號；台股29日以47,014.87點開出，下跌20.71點，指數開低走低，季線再度失守，盤中逼近46,000點關卡，一度下滑至46,055.07點，大跌980.51點。

台股在季線上上下下，昨日大漲今日竟馬上大跌，回吐前一個交易日的漲點，證券分析師張陳浩表示，主要是受到三大利空因素的衝擊，一是Google母公司Alphabet盤後重挫；二是市場對FED在12月的升息，恐由升息1碼增為升息2 碼；第三個利空則是市場出現多殺多。

張陳浩指出，台股相對全球股市來說表現最強，也因此引來外資賣超不斷，目前雖然外資賣超減緩，但台股仍是外資主要提款機，另外，內資則是出現多殺多，主要來自中實戶及自營商的賣壓，因此，台股要反彈，需要不斷的清洗籌碼。

張陳浩進一步說明，台股仍有機會再創高，主要觀察11月初的美國期中選舉及台灣在11月底的選舉，在美國總統川普做多、區域風險和緩通膨和緩下，目前來看，美股選舉行情已在加溫，台股也有望跟進；台股大盤指數本波下跌逾4,000點，主要是權值股重挫，但只要是權值股反彈，台股就有機會再創高。

張陳浩強調，目前大盤指數處在一個有點尷尬的位置，近期先保持觀望，靜待籌碼沈澱。

台股 利空 分析師

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台積電走弱、記憶體漲勢降溫！台股一度跌逾400點退守46,600

Google盤後重挫逾10% 台股面臨46K保衛戰 法人：上漲時量能需跟上

台股年底作帳行情啟動！強勢反彈 重新站上47K

台指期 當心遞延賣壓

相關新聞

台股重挫近千點到底怎麼了？分析師曝三大利空衝擊下只能這麼做

台股大盤指數在季線上上下下，前一個交易日才剛收復，29日又再失守，盤中逼近46,000點關卡，一度下滑至46,055.07點，大跌980.51點；投資人都在問，台股到底怎麼了？證券分析師坦言，主要是受三大利空的衝擊，強調目前應先觀望，靜待籌碼沈澱。

Google盤後重挫逾10% 台股面臨46K保衛戰 法人：上漲時量能需跟上

美股四大指數昨（28）日全數收紅，以費城半導體指數上漲1.7%最高。但受到Google母公司Alphabet財報不如預期，盤後股價重挫逾10%影響，台股今（29）日開低走低，盤中最低下跌980點至46,055點，面臨46K保衛戰。台積電（2330）盤中最低下跌35元至2,390元。

台積電走弱、記憶體漲勢降溫！台股一度跌逾400點退守46,600

美股四大指數連3個交易日收高，費半指數續漲1.76%，記憶體族群表現強勢，但台指期盤後下跌128點。台股29日開低20.71點，以47,014.87點開出，隨後台積電（2330）、台達電（2308）等權值股走弱，加上記憶體族群漲勢降溫、約半數個股開高翻黑，大盤跌點擴大至逾400點，退守46600點。

三星喊缺貨到2028年！海力士ADR 飆13% 記憶體族群為何開高走低？

國際記憶體利多連發，三星電子看好供不應求延續至2028年，SK海力士ADR昨夜更飆漲13.3%，帶動美光、SanDisk等同步走強。然而，台股記憶體族群29日早盤跟漲後，隨大盤一度下殺近千點而由紅翻黑，南亞科（2408）、華邦電（2344）、力積電（6770）、旺宏（2337）相繼走弱，呈現國際利多與台股盤勢不同調的現象。

台積電ADR連四漲 台指期跌128點

台積電ADR周三上漲0.6%，收在439.51美元，較台北交易溢價17.5%。

期貨交易保證金衝破兆元！台股長多效應 投資人鎖定股票商品操作

台灣期貨交易今年出現明顯的化學變化。台股呈現長多走勢，激勵投資人長抱股票期貨成為顯學，帶動股票期貨未平倉（OI）量高占七成水準，選擇權交易量則大幅降低。根據期貨商估計到今年10月下旬，期貨保證金已達兆元水準，較去年激增逾倍，主要集中在股票期貨。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。