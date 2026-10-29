台股重挫近千點到底怎麼了？分析師曝三大利空衝擊下只能這麼做

台股大盤指數在季線上上下下，前一個交易日才剛收復，29日又再失守，盤中逼近46,000點關卡，一度下滑至46,055.07點，大跌980.51點；投資人都在問，台股到底怎麼了？證券分析師坦言，主要是受三大利空的衝擊，強調目前應先觀望，靜待籌碼沈澱。

美股四大指數連續3個交易日收高，費城半導體指數續漲1.76%，記憶體族群表現強勢，聯準會維持利率不變，但未明確釋出12月利率走向訊號；台股29日以47,014.87點開出，下跌20.71點，指數開低走低，季線再度失守，盤中逼近46,000點關卡，一度下滑至46,055.07點，大跌980.51點。

台股在季線上上下下，昨日大漲今日竟馬上大跌，回吐前一個交易日的漲點，證券分析師張陳浩表示，主要是受到三大利空因素的衝擊，一是Google母公司Alphabet盤後重挫；二是市場對FED在12月的升息，恐由升息1碼增為升息2 碼；第三個利空則是市場出現多殺多。

張陳浩指出，台股相對全球股市來說表現最強，也因此引來外資賣超不斷，目前雖然外資賣超減緩，但台股仍是外資主要提款機，另外，內資則是出現多殺多，主要來自中實戶及自營商的賣壓，因此，台股要反彈，需要不斷的清洗籌碼。

張陳浩進一步說明，台股仍有機會再創高，主要觀察11月初的美國期中選舉及台灣在11月底的選舉，在美國總統川普做多、區域風險和緩通膨和緩下，目前來看，美股選舉行情已在加溫，台股也有望跟進；台股大盤指數本波下跌逾4,000點，主要是權值股重挫，但只要是權值股反彈，台股就有機會再創高。

張陳浩強調，目前大盤指數處在一個有點尷尬的位置，近期先保持觀望，靜待籌碼沈澱。