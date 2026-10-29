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科技股依然強勢 但三種類股潛在上漲空間更大

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

AI發展速度超越想像，也引領科技股漲成買不起的模樣。富蘭克林投顧指出，前幾季科技股漲勢遙遙領先，但動能隨著漲高後逐步趨緩，潛在漲幅機會也開始逐步流向其他產業。投資人如果不想再錯過市場，可留意相關機會。

富蘭克林投顧指出，隨著AI開始逐步進入應用階段，下一個受惠關鍵產業很可能出現在意想不到的「非AI企業」。有些類股已浮現投資機會，不讓AI股專美於前。

富蘭克林投顧指出，Factset統計，分析師評估S&P 500指數各類股未來12個月潛在上漲空間，以公用事業股漲28%最高，其次是消費耐久財股的26%、工業股的25.1%，然後才是科技股的22.8%。另外，原物料股可望漲20.9%，房地產股20.8%，也相當接近科技股。

富蘭克林投顧強調，想要透過多元配置追逐機會，可以透過基金布局，除了全方位掌握外溢的漲幅潛力，也可以分散過度集中伴隨的風險，兼顧成長機會與防禦需求。

科技股 漲幅 富蘭克林投顧

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