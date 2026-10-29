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三星喊缺貨到2028年！海力士ADR 飆13% 記憶體族群為何開高走低？

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
海力士ADR大漲13.3%。路透
海力士ADR大漲13.3%。路透

國際記憶體利多連發，三星電子看好供不應求延續至2028年，SK海力士ADR昨夜更飆漲13.3%，帶動美光、SanDisk等同步走強。然而，台股記憶體族群29日早盤跟漲後，隨大盤一度下殺近千點而由紅翻黑，南亞科（2408）、華邦電（2344）、力積電（6770）、旺宏（2337）相繼走弱，呈現國際利多與台股盤勢不同調的現象。

三星電子29日指出，AI需求強勁，記憶體供不應求可能延續至2028年。即使明年提高資本支出，新廠建置成本上升、設備交期拉長，仍可能限制產能成長；新一代HBM4E與HBM5晶粒尺寸擴大、製程層數增加，也會降低單片晶圓產出，成為供應擴張的限制因素。

SK海力士同樣看好後市。公司連續第六季營收與營業利益創新高，並預期記憶體需求將持續超越供給至2030年，未來三年的DRAM與高頻寬記憶體（HBM）供應幾乎售罄。受此激勵，SK海力士ADR昨夜飆漲13.3%，美光漲5.86%，SanDisk上漲7.66%，威騰電子與希捷也分別上漲4.08%、4.51%，反映市場對AI帶動的記憶體與儲存需求仍抱持期待。

不過，海外利多未能支撐台股記憶體股一路走高。29日早盤南亞科、華邦電一度分別上漲逾4%、3.5%，但隨台股跌破4萬7,000點關卡，並接連失守5日線、10日線與季線，族群賣壓逐漸浮現。旺宏率先走弱，力積電、鈺創（5351）、華邦電、晶豪科（3006）及威剛（3260）相繼翻黑，南亞科也未能守住高檔；宜鼎（5289）、十銓（4967）則在買盤承接下翻紅。

除了大盤走弱，記憶體股先前已受惠AI需求、HBM擴產及報價上漲等題材，股價反映利多的程度不一，也是股價震盪原因之一。此外，中國長鑫存儲新一代DRAM技術進展，也讓市場持續關注中國業者的量產能力及中長期供給變化。

外資籌碼亦呈現「選股不選族群」的差異。28日三大法人合計買超台股298.95億元，外資買超159.22億元。華邦電獲外資買超2.5萬張，連續兩日累計買超4.7萬張；力積電獲買超1.7萬張，連四日累計買超7.7萬張。南亞科、力成（6239）、威剛、創見（2451）、十銓及晶豪科也獲外資加碼。反觀旺宏遭賣超近3萬張，居上市個股賣超榜首，顯示外資並未全面追買記憶體股。

整體而言，國際大廠對AI需求與供應緊張的展望，仍為記憶體產業提供基本面支撐。短線除了觀察大盤能否止穩，也須留意外資買盤是否延續，以及個股高檔籌碼消化情況；中長期則要追蹤DRAM報價、HBM需求與中國新增供給進度，判斷產業利多能否持續轉化為股價動能。

ADR 海力士 三星 南亞科 華邦電 記憶體族群

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