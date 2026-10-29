Google盤後重挫逾10% 台股面臨46K保衛戰 法人：上漲時量能需跟上

美股四大指數昨（28）日全數收紅，以費城半導體指數上漲1.7%最高。但受到Google母公司Alphabet財報不如預期，盤後股價重挫逾10%影響，台股今（29）日開低走低，盤中最低下跌980點至46,055點，面臨46K保衛戰。台積電（2330）盤中最低下跌35元至2,390元。

法人指出，費半指數連續上漲激勵台股昨日止跌反彈，昨日指數站回十日線、季線反壓，終場以上揚939點作收。盤面強勢類股為IP、三五族及光通訊等。

聯準會維持利率不變，美股四大指數收紅，台股日技術指標轉強及法人資金回流帶動下，預期台股延續反彈走 勢，緩步向上挑拖累戰月線反壓。操作策略，指數緩步反彈向上，建議加碼AI基礎建設、技術線型偏多及財報亮眼股；賣出線型偏空及業績展望欠佳股。做可多留意：AI伺服器相關、光通訊及半導體股。短線避開弱勢汽車與資訊軟體股。

法人分析，28日成交量能是10月以來最低，這波上漲比較像是賣壓退場，而不是買盤大舉進場。後續可留意量能能否跟上，以及前波主流股的同步回補能否延續到下一個交易日。