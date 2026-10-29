快訊

禁韓流卻讓金珠愛變時尚偶像 北韓服裝放寬藏政治意涵

不只策畫河口湖命案！李碩彬開3000萬遊說「殺夫詐保」 女助理嚇到1天閃辭

砸百億買股權重返台北101 魏應交班師回朝的背後盤算

聽新聞
0:00 / 0:00

台積電走弱、記憶體漲勢降溫！台股一度跌逾400點退守46,600

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台積電與台達電等權值股走弱，大盤盤中跌逾400點。圖／AI生成
台積電與台達電等權值股走弱，大盤盤中跌逾400點。圖／AI生成

美股四大指數連3個交易日收高，費半指數續漲1.76%，記憶體族群表現強勢，但台指期盤後下跌128點。台股29日開低20.71點，以47,014.87點開出，隨後台積電（2330）、台達電（2308）等權值股走弱，加上記憶體族群漲勢降溫、約半數個股開高翻黑，大盤跌點擴大至逾400點，退守46600點。

盤面由台光電（2383）、南亞科（2408）、南亞及金控族群撐盤，友達（2409）、聯電（2303）與主動中信台灣收益（00406A）則交投相對熱絡。

美股四大指數昨夜連3個交易日收高，費半指數上漲1.76%，記憶體族群表現強勢，美光大漲5.86%、SanDisk勁揚7.66%；甲骨文則受長期營收展望激勵，大漲近11%。此外，聯準會如預期維持利率不變，但未明確釋出12月利率走向訊號，市場焦點轉向大型科技股財報。台股ADR漲跌互見，台積電ADR上漲0.60%、日月光（3711）ADR上漲4.42%，聯電ADR下跌3.24%；台指期盤後下跌128點、收47121點。

盤面上，五大權值股僅日月光投控開高在709元，其餘皆開低。其中，台積電開低5元、報2,420元，聯發科（2454）開4,205元、台達電開1,525元、鴻海（2317）開250元。

類股方面，金融、塑化、橡膠、生醫等逆勢上漲，玻陶、光電、油電燃氣、電子通路、電腦設備等相對疲弱。

回顧台股28日表現，集中市場指數上漲939.35點、收47035.58點，成交值大減至7,221.35億元。三大法人聯手買超324.42億元，其中外資買超159.57億元，投信買超143.20億元，自營商買超（合計）21.65億元。

法人指出，中東戰火推升油價、美債殖利率走高，加上科技巨頭財報表現分歧，台股反彈面臨壓力，預期大盤高檔震盪。操作上宜保留資金彈性，避免過度槓桿。選股可聚焦CSP自研ASIC、高階封裝、資安及CPO供應鏈，傳產則留意貨櫃、塑化等年底旺季題材。

台積電 記憶體 台股

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

費半勁揚3.6%！台股開高一度飆升逾780點 台積電領軍收復5日線

台積電聯發科領軍49千金強勢 台股漲939點收復47000點

台股年底作帳行情啟動！強勢反彈 重新站上47K

台積電攜手聯發科領軍攻克季線 台股收盤上漲939點、台積電收高25元

相關新聞

台積電走弱、記憶體漲勢降溫！台股一度跌逾400點退守46,600

美股四大指數連3個交易日收高，費半指數續漲1.76%，記憶體族群表現強勢，但台指期盤後下跌128點。台股29日開低20.71點，以47,014.87點開出，隨後台積電（2330）、台達電（2308）等權值股走弱，加上記憶體族群漲勢降溫、約半數個股開高翻黑，大盤跌點擴大至逾400點，退守46600點。

台股年底作帳行情啟動！強勢反彈 重新站上47K

台股昨（28）日在美股強彈下一掃近期陰霾，市場「積」情澎湃，加上法人與集團年底作帳布局啟動，激勵指數開高走高，終場勁揚939點、收47,035點，一舉攻克季線、5日與10日均線等三道關卡，並重新站上47K大關。

期貨交易保證金衝破兆元！台股長多效應 投資人鎖定股票商品操作

台灣期貨交易今年出現明顯的化學變化。台股呈現長多走勢，激勵投資人長抱股票期貨成為顯學，帶動股票期貨未平倉（OI）量高占七成水準，選擇權交易量則大幅降低。根據期貨商估計到今年10月下旬，期貨保證金已達兆元水準，較去年激增逾倍，主要集中在股票期貨。

台積電ADR連四漲 台指期跌128點

台積電ADR周三上漲0.6%，收在439.51美元，較台北交易溢價17.5%。

千金股增至49檔

台股昨（28）日迎來強勁多頭攻勢，指數大漲近千點並成功站回季線與47K。盤面焦點集中高價指標族群，千金股扮演領頭衝鋒關鍵推手，除緯穎、亞德客-KY以平盤作收，其餘千金股全數收紅，氣勢如虹。

就市論勢／載板、封測、液冷散熱 優選

國際油價回落，美股科技與半導體族群止穩，帶動台股昨（28）日開高走高，終場漲939點，收47,035點，電子與傳產類股同步走揚，顯示買盤並未集中少數權值股。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。