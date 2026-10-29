台積電走弱、記憶體漲勢降溫！台股一度跌逾400點退守46,600

美股四大指數連3個交易日收高，費半指數續漲1.76%，記憶體族群表現強勢，但台指期盤後下跌128點。台股29日開低20.71點，以47,014.87點開出，隨後台積電（2330）、台達電（2308）等權值股走弱，加上記憶體族群漲勢降溫、約半數個股開高翻黑，大盤跌點擴大至逾400點，退守46600點。

盤面由台光電（2383）、南亞科（2408）、南亞及金控族群撐盤，友達（2409）、聯電（2303）與主動中信台灣收益（00406A）則交投相對熱絡。

美股四大指數昨夜連3個交易日收高，費半指數上漲1.76%，記憶體族群表現強勢，美光大漲5.86%、SanDisk勁揚7.66%；甲骨文則受長期營收展望激勵，大漲近11%。此外，聯準會如預期維持利率不變，但未明確釋出12月利率走向訊號，市場焦點轉向大型科技股財報。台股ADR漲跌互見，台積電ADR上漲0.60%、日月光（3711）ADR上漲4.42%，聯電ADR下跌3.24%；台指期盤後下跌128點、收47121點。

盤面上，五大權值股僅日月光投控開高在709元，其餘皆開低。其中，台積電開低5元、報2,420元，聯發科（2454）開4,205元、台達電開1,525元、鴻海（2317）開250元。

類股方面，金融、塑化、橡膠、生醫等逆勢上漲，玻陶、光電、油電燃氣、電子通路、電腦設備等相對疲弱。

回顧台股28日表現，集中市場指數上漲939.35點、收47035.58點，成交值大減至7,221.35億元。三大法人聯手買超324.42億元，其中外資買超159.57億元，投信買超143.20億元，自營商買超（合計）21.65億元。

法人指出，中東戰火推升油價、美債殖利率走高，加上科技巨頭財報表現分歧，台股反彈面臨壓力，預期大盤高檔震盪。操作上宜保留資金彈性，避免過度槓桿。選股可聚焦CSP自研ASIC、高階封裝、資安及CPO供應鏈，傳產則留意貨櫃、塑化等年底旺季題材。