快訊

西班牙高鐵事故／號誌故障…前車暫停 後方卻人工下令放車

Fed決策／利率按兵不動、12月升息未明 聯準會決策五要點一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

台積電ADR連四漲 台指期跌128點

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR周三上漲0.6%，收在439.51美元，較台北交易溢價17.5%。

台指期夜盤收盤跌128點至47121點，跌幅0.3%。台灣加權股價指數周三大漲939.35點，收在47,035.58點。台積電（2330）漲1%收在2,425元。

美國股市周三小幅收高，聯準會（Fed）維持利率不變，市場仍押注12月升息，但降低對明年進一步升息的預期。AI相關企業財報帶動買氣，費城半導體指數連漲四天。盤後科技巨人財報好壞不一，微軟漲逾4%，Alphabet跌逾7%。

道瓊工業指數上漲97.53點，收52,475.10點，漲幅0.2%；標普500指數上漲21.38點，收7,743.98點，漲幅0.3%；那斯達克綜合指數上漲72.04點，收26,549.85點，漲幅0.3%。

SK海力士第3季獲利增至去年同期的逾六倍，並預期記憶體需求將持續超過供應至2030年，帶動記憶體股上漲。在美掛牌的SK海力士股票大漲13.3%，美光上漲5.9%。

費城半導體指數上漲1.8%，連續四個交易日攀升，延續近日反彈。

個股ADR代碼ADR收盤（換算後）漲跌幅（%）台北上市股票收盤價溢價率（%）

台積電 TSM 2,849.87 +0.60 2,425.00 +17.52

日月光投控 ASX 711.97 +4.42 695.00 +2.44

聯電 UMC 122.03 -3.24 128.00 -4.66

中華電 CHT 156.11 -0.78 156.50 -0.25

ADR 台積電ADR 台指期

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台積電ADR大漲3% 日月光狂飆5% 台指期夜盤上漲774點

美股收盤／Fed按兵不動 費半連漲四天 微軟盤後漲逾4%、字母重摔逾7%

費半勁揚3.6%！台股開高一度飆升逾780點 台積電領軍收復5日線

美AI股勁揚台積電ADR漲 法人：台股拚收復季線

相關新聞

台股年底作帳行情啟動！強勢反彈 重新站上47K

台股昨（28）日在美股強彈下一掃近期陰霾，市場「積」情澎湃，加上法人與集團年底作帳布局啟動，激勵指數開高走高，終場勁揚939點、收47,035點，一舉攻克季線、5日與10日均線等三道關卡，並重新站上47K大關。

期貨交易保證金衝破兆元！台股長多效應 投資人鎖定股票商品操作

台灣期貨交易今年出現明顯的化學變化。台股呈現長多走勢，激勵投資人長抱股票期貨成為顯學，帶動股票期貨未平倉（OI）量高占七成水準，選擇權交易量則大幅降低。根據期貨商估計到今年10月下旬，期貨保證金已達兆元水準，較去年激增逾倍，主要集中在股票期貨。

台積電ADR連四漲 台指期跌128點

台積電ADR周三上漲0.6%，收在439.51美元，較台北交易溢價17.5%。

千金股增至49檔

台股昨（28）日迎來強勁多頭攻勢，指數大漲近千點並成功站回季線與47K。盤面焦點集中高價指標族群，千金股扮演領頭衝鋒關鍵推手，除緯穎、亞德客-KY以平盤作收，其餘千金股全數收紅，氣勢如虹。

就市論勢／載板、封測、液冷散熱 優選

國際油價回落，美股科技與半導體族群止穩，帶動台股昨（28）日開高走高，終場漲939點，收47,035點，電子與傳產類股同步走揚，顯示買盤並未集中少數權值股。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。