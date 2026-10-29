台積電ADR連四漲 台指期跌128點

台積電ADR周三上漲0.6%，收在439.51美元，較台北交易溢價17.5%。

台指期夜盤收盤跌128點至47121點，跌幅0.3%。台灣加權股價指數周三大漲939.35點，收在47,035.58點。台積電（2330）漲1%收在2,425元。

美國股市周三小幅收高，聯準會（Fed）維持利率不變，市場仍押注12月升息，但降低對明年進一步升息的預期。AI相關企業財報帶動買氣，費城半導體指數連漲四天。盤後科技巨人財報好壞不一，微軟漲逾4%，Alphabet跌逾7%。

道瓊工業指數上漲97.53點，收52,475.10點，漲幅0.2%；標普500指數上漲21.38點，收7,743.98點，漲幅0.3%；那斯達克綜合指數上漲72.04點，收26,549.85點，漲幅0.3%。

SK海力士第3季獲利增至去年同期的逾六倍，並預期記憶體需求將持續超過供應至2030年，帶動記憶體股上漲。在美掛牌的SK海力士股票大漲13.3%，美光上漲5.9%。

費城半導體指數上漲1.8%，連續四個交易日攀升，延續近日反彈。

個股ADR代碼ADR收盤（換算後）漲跌幅（%）台北上市股票收盤價溢價率（%）

台積電 TSM 2,849.87 +0.60 2,425.00 +17.52

日月光投控 ASX 711.97 +4.42 695.00 +2.44

聯電 UMC 122.03 -3.24 128.00 -4.66

中華電 CHT 156.11 -0.78 156.50 -0.25