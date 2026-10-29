台股年底作帳行情啟動！強勢反彈 重新站上47K

台股昨（28）日在美股強彈下一掃近期陰霾，市場「積」情澎湃，加上法人與集團年底作帳布局啟動，激勵指數開高走高，終場勁揚939點、收47,035點，一舉攻克季線、5日與10日均線等三道關卡，並重新站上47K大關。

展望後市， 法人指出，隨AI題材重新吸引買盤回流、新台幣升值趨勢再起，加上年底作帳布局正式啟動、指數跌深後醞釀波段反彈等四大利多發酵，預期台股多空天秤將向多方傾斜，指數將蓄勢向上挑戰月線47,930點。

近半個月一路疲弱的台股，昨日在多頭吹響反攻號角下，終場大漲2.04%，呈現報復性強彈，成交值則縮減至7,503.4億元；而近期修正幅度較大的中小型股，同樣也迎來跌深反彈榮景，帶動櫃買指數昨日大漲15.41點、收394.61點，漲幅4.06%更甚集中市場，成交值同樣縮減至1,653.5億元。

盤面個股一片通紅，19大類股中，塑膠股大漲5.3%最強勢，電子股漲2.4%重新執掌多頭攻堅大旗；族群中則以記憶體、半導體、銅箔基板表現最亮眼。十大權值股漲多跌少，其中，南亞（1303）上漲7.2%最多，聯發科和日月光投控都紛紛上漲逾6%，台光電上漲5%，台積電上漲25元、收2,425元，漲幅1.04%。

三大法人進出方面，昨日共計買超台股324.4億元。其中外資買超159.5億元，由賣轉買；投信買超143.1億元，連12買、累計買超1,942.2億元；自營商買超21.6億元，由賣轉買。至於八大公股行庫，則逢高調節、賣超89.03億元，藉以儲備護持資金。

綜合富邦投顧董事長陳奕光、台新投顧策略長黃文清的觀點，看好短線台股有望上攻挑戰月線，預期低點已過、10月的線型會收長下影線。展望11月行情，市場目前裹足不前的最大原因，就在於美國期中選舉，預期待不確性性逐步消散後，台股有望在中下旬發動下一波攻勢，仍看好台股奔向5萬點大關的方向不變。