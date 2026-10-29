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千金股增至49檔

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

台股昨（28）日迎來強勁多頭攻勢，指數大漲近千點並成功站回季線與47K。盤面焦點集中高價指標族群，千金股扮演領頭衝鋒關鍵推手，除緯穎（6669）、亞德客-KY以平盤作收，其餘千金股全數收紅，氣勢如虹。

隨著景碩與大量攜手重返千金行列，台股千金股由47檔擴增至49檔，再度逼近50檔以上高峰水準。

盤面高價股昨日表現亮麗，萬元級指標股表現尤為搶眼。股王信驊大漲1,280元或7.9％，收在17,295元；股后川湖勁揚340元或3.4％，終場收在10,150元，重返萬元關卡，使台股「萬元俱樂部」再回升至兩檔規模。

此外，千金股包括景碩、金像電、玉晶光、精測及創意共五檔強勢亮燈漲停，展現極為凌厲追價力道。

觀察盤面結構，散熱、載板與半導體供應鏈表現可圈可點。伺服器散熱指標健策、雙鴻均勁揚7%-8％，高力同步大漲，展現AI散熱族群強大吸金效應；載板三雄中，景碩直奔漲停，欣興與南電亦分別收漲3至4％。設備材料股如富世達、大量等重聚人氣強彈，整體高價電子族群多點開花，顯示在權值股與高價股全面表態下，中多架構穩健。

千金股遍地開花亦帶動中小型股與櫃買市場反彈，櫃買指數終場大漲4％，漲幅優於加權指數的2％。法人指出，多頭資金積極卡位高價股與成長型指標，不僅確立市場追價信心，也為大盤續攻注入強心針。

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