期貨交易保證金衝破兆元！台股長多效應 投資人鎖定股票商品操作

台灣期貨交易今年出現明顯的化學變化。台股呈現長多走勢，激勵投資人長抱股票期貨成為顯學，帶動股票期貨未平倉（OI）量高占七成水準，選擇權交易量則大幅降低。根據期貨商估計到今年10月下旬，期貨保證金已達兆元水準，較去年激增逾倍，主要集中在股票期貨。

期貨商估計，今年期貨保證金已突破兆元，加上利率處高水準，帶給期貨商利息收入相當豐碩，期貨商前三季獲利合計90.7億元，年增68.6%，其中來自利息收入占比相當高。

股票期貨平均交易量前十大

台灣期貨市場今年交易量已突破4億口，期貨商以日均量200萬口保守推估，搭配11月美國期中選舉及12月美聯準會會議帶給市場波動，全年交易將衝刺5億口。

兆豐期貨總經理黃世奎指出，今年期貨交易發生三大顯著改變：一是交易人以股票期貨交易居多；二為交易人長抱股票期貨；三是新世代交易人多頭信心強烈。這三類變化造成新世代期貨交易人今年獲利十分豐厚。

不同於過往操作經驗豐富的資深交易人以短期交易指數或選擇權為主，新世代期貨交易人資金雄厚，今年進入期貨市場鎖定股票期貨操作，並且一路看多長抱，即使遇到3月及7月台股長黑修正行情，不但未急於獲利出場，反而逢低再加碼；即便這些股票期貨漲勢凌厲，新世代期貨交易人也不畏懼繼續增加期貨保證金。

臺灣期貨交易所統計，今年與去年前三季股票期貨平均日交易量前十名出現明顯差異。今年前三季熱門股票期貨集中在半導體族群，除晶圓代工，記憶體標的大幅增加；這些標的股價今年漲幅可觀，加上股票期貨槓桿高，中實戶獲利超過10億元的傳聞比比皆是。

觀察今年與去年前三季股票期貨平均日交易量中，去年榜首的小台積期貨約2.2萬口，今年仍持續擠進前十大。

台股今年漲幅攀升逾70%，指數勁揚也讓台指期一路上衝，相關商品期貨保證金隨之墊高，增加金額相當可觀；多數期貨商展望今年台股走勢波動仍大，看好後市之餘，也不忘提醒期貨交易人嚴守操作紀律及控制投入資金部位。