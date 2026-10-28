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量子密碼研討會 反應熱

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

為因應量子運算發展對現行加密體系帶來的潛在威脅，臺灣證券交易所於昨（28）日舉辦「證券商後量子密碼學（PQC）遷移作業研討會」，特別邀請台灣網路認證公司進行「PQC金融實務分享」，計有100餘位證券業資訊、資安單位主管與承辦人參加，研討會圓滿成功，獲與會嘉賓好評。

本次研討會以「後量子密碼金融應用與因應對策」為核心。量子電腦將透過肖爾演算法等新型運算方式，在極短時間內破解現有的非對稱加密，並透過葛羅佛演算法使對稱加密安全強度減半。

針對證券商可能受影響的業務場景如：客戶下單系統與憑證、網站主機TLS通訊加密、電子合約簽署、長效期資料防護、VPN通訊設備與HSM金鑰儲存設備等，特別強調證券期貨市場應正視「先保存、後破解」的延後破解風險，並及早建立「密碼敏捷性」以實現加密體系的平滑轉型。

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