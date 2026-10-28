北美華人會計師協會會長葉俊麟近日率團一行20人來訪臺灣證券交易所，雙方就台灣資本市場發展、外國企業來台上市及台灣創新板（tib-創）制度等議題進行交流，並針對台美企業跨境發展、資本市場對接及北美台商回台投資等機會交換意見。

證交所表示，期盼透過北美華人會計師協會深厚的專業服務網絡，協助更多具發展潛力的在美台商及優質企業認識台灣資本市場，進一步以台灣作為企業拓展亞洲及全球市場的重要籌資平台。

台灣資本市場具備優異的流動性、企業評價及完整的產業聚落優勢，是支持企業成長的重要力量。截至今年9月底，台灣股市市值排名全球第五，日均成交值約310億美元，外資持股市值占比達48%，展現國際投資人對台灣資本市場的高度參與。

相較其他國際市場，台灣對中小型企業具良好市場支持與交易流動性，有助企業取得合理評價，並於上市後持續透過資本市場籌措發展所需資金。

在推動外國企業來台上市方面，證交所多年來積極協助海外優質企業鏈結台灣資本市場，成果已逐步展現。目前已有92家外國企業在台上市，其中已有世芯-KY（3661）、貿聯-KY及臻鼎-KY等第一上市公司曾納入台灣50指數成分股，顯示外國企業透過台灣資本市場籌資，營運規模與市值均有機會持續成長茁壯。

優質KY公司加入，不僅使台股產業鏈更加完整，提供投資人更多元的投資選擇，也進一步提升台灣資本市場的國際能見度與吸引力。

為滿足創新及高成長企業的籌資需求，證交所近年持續推動台灣創新板，以更具彈性及國際競爭力的上市制度，協助具有創新能力及成長潛力的企業及早進入資本市場。

創新板除提供多元上市條件，亦持續強化上市後研究報告、投資人關係等服務，提升企業市場能見度，並結合台灣半導體、人工智慧、生技醫療等優勢產業，積極打造具國際影響力的「亞洲那斯達克」。