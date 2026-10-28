定期定額熱潮連4月破360億元 群益存股通推智慧加減碼告別追高殺低

存股與ETF熱潮席捲全台帶動下，定期定額投資人數持續攀升；根據台灣證券交易所公布最新統計，全台台股累計總開戶人數已正式突破1,476萬人，單月定期定額投資金額更締造逾365億元，連續四個月維持在360億元以上高峰。群益金鼎證券觀察，近年新開戶客戶中，30歲以下年輕族群占比接近四成，反映年輕世代積極參與投資市場。看準存股族在長期投資之餘，近期推出智慧加減碼功能，讓投資人可預先設定條件、自動調整扣款金額，兼顧存股紀律與資金運用彈性。

群益金鼎證券觀察內部數據發現，傳統定期定額雖能培養長期投資紀律，但「固定金額」的機制在面對股價起伏時，往往缺乏資金調度的彈性，投資人想逢低加碼也常受制於忙碌或追高殺低的情緒干擾。為協助投資人更靈活地規劃存股，群益金鼎證券（6005）近日推出智慧加減碼功能，投資人直接在「群益存股通」平台上就能一鍵輕鬆自訂規則，以股價的月、季、半年或年均價為基準；當約定存股標的股價相對所選均價的漲跌幅達到設定條件時，系統便會自動調整當期存股金額。透過事先設定規則，投資人可依自身規劃執行逢低加碼、逢高減碼，兼顧存股彈性與投資紀律。

群益金鼎證券經紀部執行副總裁張學菏表示，近幾年群益金鼎證券的開戶數中，30歲以下族群占比接近四成，這些年輕客戶偏好透過定期定額，以積少成多、長期布局的方式參與市場。但面對頻繁且劇烈的市場波動，年輕新手最容易受到情緒影響。智慧加減碼功能可協助平日無暇盯盤的上班族、希望建立投資紀律的新手，以及容易因行情起伏而感到焦慮的存股族，將複雜的時機判斷化為系統自動化規則，不僅大幅減少臨時決策的心理負擔，也讓年輕人能以更聰明、更省力的方式持續留在市場中。

展望未來，群益金鼎證券表示，將持續傾聽投資人需求，協助投資人建立易於持續執行的投資紀律。透過科技簡化投資操作，致力成為廣大投資人累積長期財富的最佳夥伴。