快訊

美股早盤／SK海力士財報點火！美股四大指數齊揚 市場緊盯Fed決策

市政選戰兩頭燒…蔣萬安傳身體出狀況 競辦：先取消今預排行程

鹹豬手慣犯？大咖女星遭「戳胸摟腰」頻側身躲 網見互動影片喊心疼

聽新聞
0:00 / 0:00

定期定額熱潮連4月破360億元 群益存股通推智慧加減碼告別追高殺低

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
群益金鼎證券於「群益存股通」平台推出「台美股智慧加減碼」新功能，投資人可依均價自訂規則，由系統自動執行逢低加碼、逢高減碼，免盯盤也能嚴守投資紀律。群益金鼎證券／提供
群益金鼎證券於「群益存股通」平台推出「台美股智慧加減碼」新功能，投資人可依均價自訂規則，由系統自動執行逢低加碼、逢高減碼，免盯盤也能嚴守投資紀律。群益金鼎證券／提供

存股與ETF熱潮席捲全台帶動下，定期定額投資人數持續攀升；根據台灣證券交易所公布最新統計，全台台股累計總開戶人數已正式突破1,476萬人，單月定期定額投資金額更締造逾365億元，連續四個月維持在360億元以上高峰。群益金鼎證券觀察，近年新開戶客戶中，30歲以下年輕族群占比接近四成，反映年輕世代積極參與投資市場。看準存股族在長期投資之餘，近期推出智慧加減碼功能，讓投資人可預先設定條件、自動調整扣款金額，兼顧存股紀律與資金運用彈性。

群益金鼎證券觀察內部數據發現，傳統定期定額雖能培養長期投資紀律，但「固定金額」的機制在面對股價起伏時，往往缺乏資金調度的彈性，投資人想逢低加碼也常受制於忙碌或追高殺低的情緒干擾。為協助投資人更靈活地規劃存股，群益金鼎證券（6005）近日推出智慧加減碼功能，投資人直接在「群益存股通」平台上就能一鍵輕鬆自訂規則，以股價的月、季、半年或年均價為基準；當約定存股標的股價相對所選均價的漲跌幅達到設定條件時，系統便會自動調整當期存股金額。透過事先設定規則，投資人可依自身規劃執行逢低加碼、逢高減碼，兼顧存股彈性與投資紀律。

群益金鼎證券經紀部執行副總裁張學菏表示，近幾年群益金鼎證券的開戶數中，30歲以下族群占比接近四成，這些年輕客戶偏好透過定期定額，以積少成多、長期布局的方式參與市場。但面對頻繁且劇烈的市場波動，年輕新手最容易受到情緒影響。智慧加減碼功能可協助平日無暇盯盤的上班族、希望建立投資紀律的新手，以及容易因行情起伏而感到焦慮的存股族，將複雜的時機判斷化為系統自動化規則，不僅大幅減少臨時決策的心理負擔，也讓年輕人能以更聰明、更省力的方式持續留在市場中。

展望未來，群益金鼎證券表示，將持續傾聽投資人需求，協助投資人建立易於持續執行的投資紀律。透過科技簡化投資操作，致力成為廣大投資人累積長期財富的最佳夥伴。

存股 群益 定期定額

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

滿18歲就能買股票！凱基證券攜手中華郵政 新戶享200元購物金

高股息ETF表現帶勁 專家喊續抱金融、半導體題材

16檔高股息ETF績效兩樣情！00961十月股價漲3.9％居冠 7檔跌破平盤

三檔台股標的 創高價

相關新聞

又爆違約交割！台郡驚傳遭申報3308萬元 今年累計高達27起

台股高檔震盪之際再傳投資人翻船事件。台灣證券交易所28日公布最新違約申報資訊，PCB軟板大廠台郡（6269）驚傳爆出鉅額違約交割，金額達3,308萬元；此案為集中市場今年以來第14起個股鉅額違約交割案件，若加計櫃買市場，全市場累計案件已正式推升至第27起。

外資買超台股159億加碼ETF 連14日減碼台積電、聯發科

台股今天上漲939點收47035點，重返季線約46398點並收復47000點，外資及陸資轉買超台股新台幣159.22億元...

外資擴大買超159億元！記憶體2檔獲大舉加碼 旺宏卻遭砍近3萬張

台股28日強彈，三大法人同步買超298.95億元，其中外資買超159.22億元。記憶體族群成為資金布局焦點，華邦電（2344）獲外資買超2萬5,347張、力積電（6770）獲買超1萬7,433張，雙雙躋身上市個股買超前十名；反觀旺宏（2337）遭賣超2萬9,994張，居外資賣超榜首，顯示記憶體族群雖然走強，個股籌碼仍有明顯差異。

定期定額熱潮連4月破360億元 群益存股通推智慧加減碼告別追高殺低

存股與ETF熱潮席捲全台帶動下，定期定額投資人數持續攀升；根據台灣證券交易所公布最新統計，全台台股累計總開戶人數已正式突破1,476萬人，單月定期定額投資金額更締造逾365億元，連續四個月維持在360億元以上高峰。群益金鼎證券觀察，近年新開戶客戶中，30歲以下年輕族群占比接近四成，反映年輕世代積極參與投資市場。看準存股族在長期投資之餘，近期推出智慧加減碼功能，讓投資人可預先設定條件、自動調整扣款金額，兼顧存股紀律與資金運用彈性。

滿18歲就能買股票！凱基證券攜手中華郵政 新戶享200元購物金

年輕世代參與投資市場的腳步持續加快，根據台灣證券交易所115年9月投資人開戶數年齡分布統計，0至19歲開戶人數約89.1萬人、20至30歲約193萬人，兩個年齡層合計已超過282萬人。隨著愈來愈多年輕人開始接觸投資，人生第一個證券帳戶怎麼開、交易資金如何安排，也成為踏入市場前的重要課題。

自營商12天狂賣3636億終於停手！三大法人聯手買超299億 台股重返47K

三大法人28日終於同步買超298.95億元，自營商更終止連12個交易日賣超、累計賣超3,636.96億元的態勢，反手轉為買超，增添台股上攻動能，集中市場指數終場大漲939.35點，重返4.7萬點關卡。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。