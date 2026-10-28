快訊

又爆違約交割！台郡驚傳遭申報3308萬元 今年累計高達27起

萬一台北不是首選？蔣萬安迎輝達 石舫亘曝內幕「直接聯繫黃仁勳」

日職／山本祐大3打點帶頭逆轉前東家 軟銀4連勝橫掃橫濱奪「日本一」

聽新聞
0:00 / 0:00

又爆違約交割！台郡驚傳遭申報3308萬元 今年累計高達27起

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
違約交割示意圖。記者林澔一／攝影
違約交割示意圖。記者林澔一／攝影

台股高檔震盪之際再傳投資人翻船事件。台灣證券交易所28日公布最新違約申報資訊，PCB軟板大廠台郡（6269）驚傳爆出鉅額違約交割，金額達3,308萬元；此案為集中市場今年以來第14起個股鉅額違約交割案件，若加計櫃買市場，全市場累計案件已正式推升至第27起。

根據證交所公布資料，本次台郡鉅額違約交割共涉及永豐證券台南分公司、元大證券桃興分公司、玉山證券城中分公司及永豐金證券等4家券商據點申報。此外，今日證交所揭露之整體違約交割概況中，集中市場「買進、賣出合計總金額」為1.7億元，「買進、賣出相抵後金額」則為1,237.78萬元，市場短線籌碼劇烈震盪的後續效應持續浮現。

回顧近期台股違約交割狀況，距離前一次引發高度關注的案件僅相隔半個月。量測設備大廠致茂（2360）甫於10月12日由聯邦證券三重分公司申報違約交割5,859.5萬元，成為集中市場第13起個股違約案；未料時隔數日，台郡再度翻船，成為集中市場今年第14起案件。

累計今年以來，集中市場已先後出現旺宏（2337）、佳必琪（6197）、新日興（3376）、欣興（3037）、華通（2313）、國巨*（2327）、友達（2409）、禾伸堂（3026）、南亞科（2408）、聯茂（6213）、致茂及台郡等個股違約，國巨就爆發三次；若加計上櫃市場的13起違約交割案，全市場今年違約交割總案數已達27起。

法人提醒，近期盤面類股輪動迅速且盤中震盪加劇，現股當沖與融資交易雖然能放大操作槓桿，但在個股開高走低或急速反轉時，極易面臨無力及時沖銷或交割款不足的窘境；投資人操作高波動或熱門題材股時，務必嚴格控管槓桿與資金部位，避免因違約交割而面臨信用破產與民刑事法律責任。

違約交割 台郡 元大證券

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

自營商12天狂賣3636億終於停手！三大法人聯手買超299億 台股重返47K

台積電攜手聯發科領軍攻克季線 台股收盤上漲939點、台積電收高25元

外資擴大買超159億元！記憶體2檔獲大舉加碼 旺宏卻遭砍近3萬張

0050十月未結束已吸金1087億！372萬人持有創新高 資金持續湧入

相關新聞

又爆違約交割！台郡驚傳遭申報3308萬元 今年累計高達27起

台股高檔震盪之際再傳投資人翻船事件。台灣證券交易所28日公布最新違約申報資訊，PCB軟板大廠台郡（6269）驚傳爆出鉅額違約交割，金額達3,308萬元；此案為集中市場今年以來第14起個股鉅額違約交割案件，若加計櫃買市場，全市場累計案件已正式推升至第27起。

外資買超台股159億加碼ETF 連14日減碼台積電、聯發科

台股今天上漲939點收47035點，重返季線約46398點並收復47000點，外資及陸資轉買超台股新台幣159.22億元...

外資擴大買超159億元！記憶體2檔獲大舉加碼 旺宏卻遭砍近3萬張

台股28日強彈，三大法人同步買超298.95億元，其中外資買超159.22億元。記憶體族群成為資金布局焦點，華邦電（2344）獲外資買超2萬5,347張、力積電（6770）獲買超1萬7,433張，雙雙躋身上市個股買超前十名；反觀旺宏（2337）遭賣超2萬9,994張，居外資賣超榜首，顯示記憶體族群雖然走強，個股籌碼仍有明顯差異。

滿18歲就能買股票！凱基證券攜手中華郵政 新戶享200元購物金

年輕世代參與投資市場的腳步持續加快，根據台灣證券交易所115年9月投資人開戶數年齡分布統計，0至19歲開戶人數約89.1萬人、20至30歲約193萬人，兩個年齡層合計已超過282萬人。隨著愈來愈多年輕人開始接觸投資，人生第一個證券帳戶怎麼開、交易資金如何安排，也成為踏入市場前的重要課題。

自營商12天狂賣3636億終於停手！三大法人聯手買超299億 台股重返47K

三大法人28日終於同步買超298.95億元，自營商更終止連12個交易日賣超、累計賣超3,636.96億元的態勢，反手轉為買超，增添台股上攻動能，集中市場指數終場大漲939.35點，重返4.7萬點關卡。

台積電攜手聯發科領軍攻克季線 台股收盤上漲939點、台積電收高25元

台股今（28）日收盤上漲939.35點、漲幅2.04%，終場以47,035.58點作收，成交量7,221億元；台積電（2330）收盤價2,425元，上漲25元，漲幅1.04%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。