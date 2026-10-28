又爆違約交割！台郡驚傳遭申報3308萬元 今年累計高達27起

台股高檔震盪之際再傳投資人翻船事件。台灣證券交易所28日公布最新違約申報資訊，PCB軟板大廠台郡（6269）驚傳爆出鉅額違約交割，金額達3,308萬元；此案為集中市場今年以來第14起個股鉅額違約交割案件，若加計櫃買市場，全市場累計案件已正式推升至第27起。

根據證交所公布資料，本次台郡鉅額違約交割共涉及永豐證券台南分公司、元大證券桃興分公司、玉山證券城中分公司及永豐金證券等4家券商據點申報。此外，今日證交所揭露之整體違約交割概況中，集中市場「買進、賣出合計總金額」為1.7億元，「買進、賣出相抵後金額」則為1,237.78萬元，市場短線籌碼劇烈震盪的後續效應持續浮現。

回顧近期台股違約交割狀況，距離前一次引發高度關注的案件僅相隔半個月。量測設備大廠致茂（2360）甫於10月12日由聯邦證券三重分公司申報違約交割5,859.5萬元，成為集中市場第13起個股違約案；未料時隔數日，台郡再度翻船，成為集中市場今年第14起案件。

累計今年以來，集中市場已先後出現旺宏（2337）、佳必琪（6197）、新日興（3376）、欣興（3037）、華通（2313）、國巨*（2327）、友達（2409）、禾伸堂（3026）、南亞科（2408）、聯茂（6213）、致茂及台郡等個股違約，國巨就爆發三次；若加計上櫃市場的13起違約交割案，全市場今年違約交割總案數已達27起。

法人提醒，近期盤面類股輪動迅速且盤中震盪加劇，現股當沖與融資交易雖然能放大操作槓桿，但在個股開高走低或急速反轉時，極易面臨無力及時沖銷或交割款不足的窘境；投資人操作高波動或熱門題材股時，務必嚴格控管槓桿與資金部位，避免因違約交割而面臨信用破產與民刑事法律責任。