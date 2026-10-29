聽新聞
0:00 / 0:00

就市論勢／載板、封測、液冷散熱 優選

經濟日報／ 第一金投信股票投資團隊

盤勢分析

國際油價回落，美股科技與半導體族群止穩，帶動台股昨（28）日開高走高，終場漲939點，收47,035點，電子與傳產類股同步走揚，顯示買盤並未集中少數權值股。

收盤位置接近全日高點，也反映短線多方重新取得盤面優勢。指數站回5日線並略高於10日線，但仍低於月線，中期套牢賣壓尚待消化。成交金額較前一交易日減少，量能未與指數漲幅同步擴增，後續仍須觀察成交量能變化，以確認本波走勢能否由技術性反彈進一步轉為波段回升。

近期市場已從單純關注AI資本支出是否成長，轉而聚焦投資回收與實際獲利。大型雲端服務業者持續推進AI建設，但融資成本與現金流壓力升高，市場對高評價科技股檢視轉趨嚴格。

AI長期發展方向未變，惟行情已由供應鏈普遍受惠，轉向個別企業業績表現，評價差距可能進一步擴大。

AI資料中心建設已由硬體供應延伸至系統工程、技術驗證、部署及後續服務。隨AI伺服器運算密度與機櫃功耗提高，伺服器組裝、電力供應及液冷散熱仍具升級需求；高階玻纖布、銅箔基板與載板亦受惠產品規格提升及供給偏緊，AI網通與晶圓測試外包需求有助封測產能利用率提升，後續表現仍將取決於接單、良率及獲利兌現情況。

投資建議

操作上宜選股不選市、汰弱留強，優先留意具訂單與獲利能見度的高階PCB材料、載板、封測、AI伺服器、電力供應及液冷散熱族群，並關注金融的輪動機會。

後續若指數守穩5日線，且成交量溫和增溫，可伺機進場分批布局；若跌破5日線並伴隨量能放大，須留意反彈動能轉弱，適度降低高評價部位並提高現金水位。

封測 美股 套牢

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

就市論勢／獲利穩定AI股 可留意

台股震千點、台光電逆勢走揚 含「光」量十強出列

PCB族群跌深反彈！009828漲逾4％ 經理人：AI產業尚未見泡沫跡象

期貨商論壇／台指期 順勢操作

相關新聞

高股息ETF交投火熱 訴求穩健特質受青睞

下半年來股市波動劇烈，今年來加權指數單日跌逾千點的紀錄也多集中於下半年，讓訴求穩健的高股息ETF受到關注、表現躍出。觀察下半年來日均成交量逾萬張的台股ETF績效表現，前十強中高股息ETF便強占七席。

台股中小型基金搶鏡 前十強近三個月報酬率都超過5%

台股昨（28）日開高走高，中小型股表現亮眼，櫃買指數大漲4%，優於加權指數的2.04%，大盤也重新站上47K大關。AI投資熱潮正從大型科技龍頭向上下游供應鏈延伸，具備關鍵技術、訂單成長及獲利潛力的台灣中小型企業，逐漸成為市場關注焦點，相關中小型股基金的布局機會值得留意。

歷史經驗 美股ETF下月有戲

美股周二（27日）全面收高，帶動美股ETF表現走強。從歷年統計來看，11月美股表現居全球主要股市之冠，隨著年底行情逐步升溫，搭配美股企業獲利與AI成長題材，美股ETF有望成為投資人掌握年底行情的布局焦點。

九檔日股ETF標的 績效搶眼

日本政府積極作多股市，推出多項鼓勵散戶進場政策，如股票分割和降低投資金額，促使家庭資金更容易直接進入日本股市中，加上半導體產業大幅成長，帶動日股屢創新高，展開長達一年的多頭氣勢，也激勵日股ETF強勁的漲升行情。

009832 打包美股金銀巨頭

兆豐投信發行的兆豐美國黃金礦業ETF（009832）於今（29）日掛牌上市，為國內首檔聚焦美國金礦企業的ETF，該基金追蹤NYSE TIP美國黃金礦業指數，成分涵蓋58檔美股掛牌的黃金、白銀礦業企業。

009831今掛牌 瞄準AI算力

AI產業投資主軸正從過去的「硬體建設」逐步邁向「應用變現」。隨著全球生成式AI快速普及，市場資金除持續關注晶片與伺服器外，也開始聚焦電力供應、雲端平台與AI軟體應用等新一波受惠領域。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。