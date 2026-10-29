就市論勢／載板、封測、液冷散熱 優選

盤勢分析

國際油價回落，美股科技與半導體族群止穩，帶動台股昨（28）日開高走高，終場漲939點，收47,035點，電子與傳產類股同步走揚，顯示買盤並未集中少數權值股。

收盤位置接近全日高點，也反映短線多方重新取得盤面優勢。指數站回5日線並略高於10日線，但仍低於月線，中期套牢賣壓尚待消化。成交金額較前一交易日減少，量能未與指數漲幅同步擴增，後續仍須觀察成交量能變化，以確認本波走勢能否由技術性反彈進一步轉為波段回升。

近期市場已從單純關注AI資本支出是否成長，轉而聚焦投資回收與實際獲利。大型雲端服務業者持續推進AI建設，但融資成本與現金流壓力升高，市場對高評價科技股檢視轉趨嚴格。

AI長期發展方向未變，惟行情已由供應鏈普遍受惠，轉向個別企業業績表現，評價差距可能進一步擴大。

AI資料中心建設已由硬體供應延伸至系統工程、技術驗證、部署及後續服務。隨AI伺服器運算密度與機櫃功耗提高，伺服器組裝、電力供應及液冷散熱仍具升級需求；高階玻纖布、銅箔基板與載板亦受惠產品規格提升及供給偏緊，AI網通與晶圓測試外包需求有助封測產能利用率提升，後續表現仍將取決於接單、良率及獲利兌現情況。

投資建議

操作上宜選股不選市、汰弱留強，優先留意具訂單與獲利能見度的高階PCB材料、載板、封測、AI伺服器、電力供應及液冷散熱族群，並關注金融的輪動機會。

後續若指數守穩5日線，且成交量溫和增溫，可伺機進場分批布局；若跌破5日線並伴隨量能放大，須留意反彈動能轉弱，適度降低高評價部位並提高現金水位。