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2026台灣周將盛大開幕 全球資本市場領袖齊聚共探科技與ETF新趨勢

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導

年度資本市場盛會「2026台灣周（Taiwan Weeks 2026）」開幕式將於11月3日在台北漢來大飯店隆重登場，匯聚國內外金融界主管機關與重量級交易所巨擘。典禮由主辦單位金管會主委彭金隆揭開序幕，象徵台灣資本市場加速鏈結國際、展現蓬勃活力的企圖心，同時中場也邀請賴清德總統出席致詞。

本次活動陣容堅強，多場重量級主題演講接力登場。Nasdaq執行副董事長Edward Knight與東京證券交易所社長橫山隆介（Ryusuke Yokoyama）先後就全球市場動態與跨國合作帶來最新國際觀點；在精彩的中場表演、隆重的點亮儀式後，接續由聯發科技副董事長暨執行長蔡力行以「科技趨勢與企業成長之路」為題，深度解析科技供應鏈布局與半導體前瞻機會。隨後，彭博（Bloomberg）企業業務全球負責人Matthew Rees亦分享了國際金融資訊與數據發展洞見。

壓軸焦點論壇聚焦「全球ETF發展趨勢：應對成長挑戰、創新突破與市場動態」，由彭博全球指數業務主管Paul Salerno主持，邀集貝萊德美國股票ETF主管Jay Jacobs、聯博集團全球產品解決方案暨行銷主管Noel Archard及安聯環球投資亞太區股票首席投資總監Wilfred Sit同台與談，針對被動投資浪潮、產品創新及市場波動管理進行深度對話。

證交所表示，本次台灣周透過多元跨國對話，不僅全面展現台灣在科技供應鏈與金融創新上的核心價值，更為台灣資本市場國際化及資產管理發展注入強勁動能。

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