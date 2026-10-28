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滿18歲就能買股票！凱基證券攜手中華郵政 新戶享200元購物金

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
凱基證券推出「郵你開始投資」新戶專屬優惠活動，符合活動資格即可獲得200元超商購物金。圖／凱基證券提供
凱基證券推出「郵你開始投資」新戶專屬優惠活動，符合活動資格即可獲得200元超商購物金。圖／凱基證券提供

年輕世代參與投資市場的腳步持續加快，根據台灣證券交易所115年9月投資人開戶數年齡分布統計，0至19歲開戶人數約89.1萬人、20至30歲約193萬人，兩個年齡層合計已超過282萬人。隨著愈來愈多年輕人開始接觸投資，人生第一個證券帳戶怎麼開、交易資金如何安排，也成為踏入市場前的重要課題。

對許多年滿18歲大學生及剛踏入職場的社會新鮮人而言，中華郵政帳戶往往就是人生第一個金融帳戶，當開始思考投資理財時，常會疑惑「需要為了投資另外再開立銀行帳戶嗎？」。事實上，只要擁有中華郵政帳戶，就能成為開始投資的起點。

凱基證券表示，透過分戶帳「e財庫」服務，投資人即可將既有帳戶設定為出入金帳戶，不須額外申辦指定銀行作為交割帳戶；目前亦提供中華郵政帳戶綁定「e財庫」服務，符合資格的投資人在完成證券開戶、相關審核及帳戶設定後，即可透過既有中華郵政帳戶銜接證券投資，降低新手在帳戶準備及資金往來上的門檻。

除了讓開戶流程更便利，如何從小額開始建立規律投資習慣同樣重要。凱基證券線上開戶目前支援年滿18歲的本國自然人申請，開戶後可依自身需求選擇台股、ETF、零股及定期定額等投資方式，其中台股定期定額最低每月100元即可開始，讓投資新手能依自身預算循序投入市場，逐步累積投資經驗。

為鼓勵中華郵政儲戶認識證券服務，凱基證券同步推出「郵你開始投資」新戶專屬優惠活動。即日起至2026年12月31日止，新開證券戶於活動期間綁定中華郵政存簿儲金帳戶作為「e財庫」出入金帳戶，並完成活動網頁登錄等指定條件，即可獲得200元兩大超商二選一購物金；符合相關條件者另可享12個月台股交易手續費優惠，此外，於指定期間完成中華郵政帳戶與「e財庫」之間出金、入金，還可於指定月份享5次跨行轉帳免手續費優惠。

從第一個存款帳戶到第一個證券帳戶，年輕世代的金融需求正逐步從儲蓄延伸至投資。凱基證券透過分戶帳及跨機構服務，讓投資人能從熟悉的金融帳戶出發，更便利地跨出投資第一步，並以「選擇凱基 開始累積」為理念，陪伴投資人從每一次行動開始，逐步累積投資經驗與未來財富。

凱基證券同時提醒投資人，開戶及資金往來便利，不代表投資風險降低，仍應了解商品特性、交易成本與可能風險，依自身財務狀況、投資目標及風險承受能力審慎投資。更多「郵你開始投資」活動詳情，請洽凱基證券活動官網：https://event.kgi.com.tw/news/event/postoffice/index.aspx

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