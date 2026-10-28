證交所「證券商後量子密碼學遷移作業研討會」 提五大關鍵面向轉型

台灣證券交易所於 10 月 28 日上午在台北 101 大樓證交所 36 樓會議大廳舉辦「證券商後量子密碼學(PQC)遷移作業研討會」。此場研討會特別邀請台灣網路認證公司連協理進行「PQC金融實務分享」，計有 100 餘位證券業資訊、資安單位主管與承辦人參加，研討會圓滿成功，廣獲與會嘉賓好評。

為因應量子運算發展對現行加密體系帶來的潛在威脅，本次研討會以「後量子密碼金融應用與因應對策」為核心。會中指出，量子電腦將透過肖爾演算法等新型運算方式，在極短時間內破解現有的非對稱加密，並透過葛羅佛演算法使對稱加密安全強度減半。針對證券商可能受影響的業務場景（如：客戶下單系統与憑證、網站主機 TLS 通訊加密、電子合約簽署、長效期資料防護、VPN 通訊設備與 HSM 金鑰儲存設備等），特別強調證券期貨市場應正視「先保存、後破解」的延後破解風險，並及早建立「密碼敏捷性」以實現加密體系的平滑轉型。

會中針對證券商提出具體的遷移路徑、時程規劃與實務建議，重點包含：

密碼資產盤點與優先序評估：建議證券商遵循「快篩、問診、細部盤點」原則，全面盤點內部服務、資料、金鑰及相依系統，建立 CBOM（密碼清單）作為治理基礎。同時參考金管會後量子遷移時程及 F-ISAC 實務手冊之角色分類，綜合考量「量子風險」與「遷移時間」雙重指標，排定遷移優先順序矩陣。

五大關鍵面向轉型：由通訊安全、加密保護、數位簽章、憑證體系及載具與硬體等五大面向逐步落實升級。

憑證自動化治理：因應國際規範 TLS 憑證效期將逐年縮短，建議業者盡早導入憑證自動化解決方案或憑證生命周期管理平台，以降低金鑰破解風險並強化管理韌性。

此次研討會強調，面對量子運算威脅，建議證券商現階段應採行「演進（過渡）」與「遷移」並行策略，透過複合憑證、雙軌憑證或巢狀加密維持系統互通性與相容性，並配合主管機關及周邊單位等樞紐機構時程逐步完成原生 PQC 遷移。未來台灣證券交易所將持續引導業者落實後量子資安防護，建構具備抗量子韌性的金融環境，確保證券交易市場在數位轉型與新興科技威脅下，維持高度的資安韌性、環境安全與穩定，以保障投資人權益。