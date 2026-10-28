元大證券四維分公司喬遷更名亞灣分公司 進駐高雄亞灣區打造旗艦據點

為提供客戶更優質便利的金融服務，元大證券四維分公司2026年10月19日正式搬遷至高雄亞灣區，並同步更名為亞灣分公司，以嶄新面貌服務南台灣投資人，未來將與元大銀行亞灣分行緊密合作，攜手打造元大金控集團於高雄亞灣區的重要旗艦據點，結合證券與銀行資源，提供客戶更完整且多元的金融服務體驗。

高雄亞灣區為政府推動亞洲資產管理中心高雄專區的重要核心區域，並作為主管機關推動高資產客戶財富管理業務與金融創新的重要據點，匯聚金融、科技及國際商務發展能量。元大證券亞灣分公司進駐高雄亞灣區，以實際行動展現對於亞洲資產管理中心政策的支持，不僅顯示元大證券深耕南台灣市場的決心，更期望藉由亞灣區金融聚落優勢，提供高資產客戶更專業的資產配置與財富管理服務。

元大證券長期秉持「以誠為本、以心待客」的經營理念，致力提供專業、穩健且貼近客戶需求的金融服務。近年來更持續獲得財富管理及數位金融等各項評鑑肯定，展現優異的服務品質與市場競爭力。全新的亞灣分公司將延續元大證券一貫的專業精神與服務熱忱，持續提供每一位客戶友善、專業、有溫度的服務，協助客戶掌握市場契機，創造長期投資價值。