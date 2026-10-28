外資買超台股159億加碼ETF 連14日減碼台積電、聯發科

台股今天上漲939點收47035點，重返季線約46398點並收復47000點，外資及陸資轉買超台股新台幣159.22億元，投信連12買，自營商終結連12賣。外資加碼主動ETF、面板以及OEM代工族群，不過連14日減碼台積電和聯發科。

三大法人外資及陸資、投信、自營商同步買超，合計買超298.94億元，其中自營商買超21.65億元，投信買超118.07億元。在台指期淨部位，三大法人淨多單增加2282口至2745口，其中外資淨空單減少1126口至8萬4917口。

觀察外資買賣超個股動向，根據台灣證券交易所統計，外資買超逾萬張的股票包括主動中信台灣收益（00406A）、友達、主動統一升級50（00403A）、華邦電、群創、力積電、中信台日韓PCB（009828）、聯電、仁寶、鴻海、英業達、南亞、群益台灣精選高息（00919）等。

相較之下，外資今天減碼逾萬張的股票僅旺宏、台玻、寶成等3檔。外資調節台積電3175張，累計連14個交易日賣超台積電近15.6萬張。外資也減碼聯發科1037張，連14日賣超累計達3.51萬張。

啟發投顧副總經理容逸燊接受記者電訪指出，美國11月上旬期中選舉前，股市表現仍趨量縮震盪，本周美國聯邦準備理事會（Fed）將公布利率決策動向，10月底對沖基金會計結算，部分資金近期撤出亞洲股市回流美股，預期美期中選舉過後，部分資金有機會重回亞股，短線台股在45000點至46000點區間有強力支撐。

觀察外資在台股期現貨市場動向，容逸燊表示，外資近2日在台股現貨市場減碼幅度縮手，在台指期淨空單部位降至8.5萬口以下，外資態度並未持續偏空。

台新台灣中小主動式ETF基金經理人沈建宏表示，台股在10月初來到近5萬點歷史高點，不過漲勢集中在少數族群且輪動速度快，包括美公債殖利率、美聯準會利率動向等因素，仍對股市帶來壓力，不過包括市場對AI產業部分雜音，屬於短期影響，長期企業獲利上修趨勢不變。