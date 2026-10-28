外資擴大買超159億元！記憶體2檔獲大舉加碼 旺宏卻遭砍近3萬張

台股28日強彈，三大法人同步買超298.95億元，其中外資買超159.22億元。記憶體族群成為資金布局焦點，華邦電（2344）獲外資買超2萬5,347張、力積電（6770）獲買超1萬7,433張，雙雙躋身上市個股買超前十名；反觀旺宏（2337）遭賣超2萬9,994張，居外資賣超榜首，顯示記憶體族群雖然走強，個股籌碼仍有明顯差異。

台股28日由台積電（2330）領軍，聯發科（2454）、日月光投控（3711）助攻，記憶體、ASIC、PCB及機器人等族群同步走揚。集中市場指數終場收47,035.58點，上漲2.03%，成交值7,221億元。

觀察外資買超動向，華邦電28日上漲5.52%，收172元，獲外資買超2萬5,347張，連續兩個交易日累計買超4萬7,836張，是今日記憶體個股中獲外資買超最多的標的。力積電收71.3元，上漲2.74%，獲外資買超1萬7,433張，連續四個交易日累計買超7萬7,617張。

其他記憶體相關個股也獲外資加碼，包括南亞科（2408）買超5,428張、力成（6239）4,376張、威剛（3260）3,892張、創見（2451）3,183張、十銓（4967）1,772張及晶豪科（3006）1,137張，買盤涵蓋記憶體晶片、模組及封測等不同環節。

股價表現方面，晶豪科、威剛盤中攻上漲停；南亞科上漲8.16%，收477元，站回10日線。華邦電、力成、群聯（8299）、宜鼎（5289）、十銓等個股也同步走強，顯示市場持續關注AI需求帶動的記憶體產業成長機會。

產業消息方面，馬斯克看好機器人應用將帶動記憶體需求，為資料中心以外的市場增添成長想像。不過，機器人與AI伺服器的記憶體配置並不相同，實際需求仍須視產品設計、運算架構及應用場景而定，不宜將機器人需求直接等同於高頻寬記憶體（HBM）需求。

供給端方面，路透28日引述知情人士報導，大陸長鑫存儲（CXMT）已向多家大陸AI晶片設計業者提供HBM3E樣品，並預計在未來兩個月內啟動小規模生產。不過，相關產品目前良率約20%至30%，低於南韓SK海力士（SK Hynix）約70%的水準，產品效能與成本也面臨挑戰。

這代表中國大陸持續推進本土AI記憶體供應能力，但長鑫存儲的生產進展尚不足以證明全球HBM供給將立即大幅增加。對台灣記憶體供應鏈而言，後續仍須觀察國際大廠產能配置、傳統DRAM報價及客戶拉貨情況，才能進一步評估產業供需變化。

賣超方面，旺宏遭外資賣超2萬9,994張，居上市個股賣超榜首；台玻（1802）賣超1萬1,030張、寶成（9904）賣超1萬993張，華航（2610）、玉山金（2884）、宏碁（2353）等也遭調節。

資料來源：證交所