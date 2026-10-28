中光電法說會／出貨高峰已過 估第4季節能、影像產品出貨均季減

中光電投控（3718）28日召開線上法人說明會，說明今年第3季營運成果，並展望第4季產業景氣指出，由於出貨高峰已過！中光電投控估第4季節能及影像產品出貨均呈季減走勢。

中光電投控第3季合併營業收入淨額103.47億元，受惠於節能及影像兩大產品線出貨量成長，較前一季及去年同期分別成長3%及4%。第3季合併毛利率為15.6%，隨著營收成長帶動產能利用率提升以及產品組合變化，較前一季之15.3%及去年同期15.2%分別增加0.3%及0.4%。合併營業淨損為0.2億元，較前一季營業淨損0.83億元收斂；相較去年同期營業淨損新台幣2.34億元，虧損幅度亦大幅改善。合併稅後淨利為0.15億元，歸屬母公司股東之淨利為0.13億元，較前一季淨損新台幣0.77億元轉虧為盈。115年第3季基本每股盈餘為0.03元。

累計今年前三季合併營業收入淨額為297.44億元，較去年同期合併營收282.8億元成長5%。前三季合併毛利率為15.5%，較去年同期16.9%減少1.4%，主係受到產品組合變動影響。合併營業淨損為2.45億元，較去年同期之營業淨損4.01億元減少。合併稅後淨損1.76億元，較去年同期稅後淨利1.6億元衰退。歸屬母公司股東之淨損為1.83億元，去年同期則是獲利1.72億元。2026年前三季基本每股虧損為0.47元，低於去年同期之基本每股盈餘0.44元。

節能產品第3季合併營收約55.58億元，較第2季及去年同期分別成長7%及略減1%；出貨量約609.2萬片/台，季減15%，年減29%。累計115年前三季節能產品合併營收約156.25億元，較去年同期成長14%；出貨量約2,022萬片/台，較去年減少10%。

針對第4季營運展望，中強光電（5371）董事長王思克表示，儘管汽車製造商持續審慎管理庫存，預期車載產品出貨量仍可望維持第3季水準。另一方面，隨著季節性需求高峰逐步消退，品牌客戶下單態度持續保守，加上NB及TV/PID銷售動能放緩，預期節能產品第4季整體出貨量將較3季減少一成左右。

針對節能產品後續展望，王思克進一步指出，受AI伺服器持續消耗記憶體供應影響，消費性電子產品需求仍顯疲弱，零組件短缺問題亦尚未緩解。儘管NB市場需求持續疲軟，高階應用及OLED顯示器出貨動能仍然強勁，惟後續成長表現仍將取決於產業庫存水位及終端市場需求變化。

展望115年全年營運，王思克預估，節能產品整體出貨量將較前一年度微幅成長。節能產品事業群將持續透過研發創新及產品組合優化，提升產品價值與平均出貨單價（ASP），預期全年ASP將優於前一年度，整體營運表現可望維持穩健發展。

影像產品第3季合併營收約24.75億元，出貨量約12.6萬多台，分別較第2季成長14%及6%；相較去年同期則受惠於商用及高階產品出貨增加，帶動平均銷售單價年增24%，營收較去年同期成長22%，出貨量則年減2%。累計115年前三季合併營收約67.85億元，合併出貨量則約37.9萬多台，分別較去年同期減少4%及19%。

王思克表示，第4季適逢傳統節慶購物旺季，市場期待旺季需求有助於加速庫存去化。然而，受中東地緣政治衝突推升油價，以及通膨壓力等不利因素影響，預期出貨成長動能將趨緩，影像產品整體出貨量較前一季可能微幅下滑。

展望未來，王思克指出，高階投影解決方案及沉浸式應用產品的需求可望成為下一個成長動能；車載內投影產品則維持強勁的銷售動能，預期116年需求將較115年成長60%至70%。此外，搭載AI技術的物流投影模組應用產品將於116年下半年升級至下一世代產品。至於消費性投影機市場，短期復甦仍主要仰賴促銷活動帶動，終端需求尚未出現明顯回溫。綜合上述因素，王思克預期115年影像產品全年出貨量將較去年減少10%~20%；惟受惠於產品組合優化，平均銷售單價（ASP）可望顯著提升。